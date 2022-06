Cum a cerut-o Armin Nicoară pe Claudia Puican în căsătorie? Artista a crezut că este o glumă: „Ea nu s-a așteptat”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea mondenă. cei doi artiști nu doar că sunt parteneri în viața privată, ci sunt împreună peste tot, căci la evenimente merg ci cântă împreună. Relația lor a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri, însă au trecut prin toate obstacolele cu capul sus și mereu împreună.

Faptul că se căsătoresc nu mai este niciun secret pentru nimeni. După ani în care au vorbit despre acest eveniment, cei doi sunt mai aproape ca niciodată să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Armin Nicoară a îngenuncheat în fața iubitei sale în urmă cu aproape un an, atunci când i-a pus pe deget o bijuterie grandioasă, însă nici nu a apucat să se laude cu inelul primit, că l-a și pierdut. Ei bine, în urmă cu puțin timp, artistul a îngenuncheat din nou în fața Claudiei Puican și i-a pus marea întrebare! Cum a reacționat artista?

Citeste si: Armin Nicoară şi Claudia Puican se căsătoresc! “E oficial, a spus DA!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Armin Nicoară: „Am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul”

Cei doi se aflau într-o biserică și filmau pentru videoclipul noii lor piese, care se va lansa în scurt timp. Ei bine, Armin Nicoară a pus la cale „o scenă” la care Claudia Puican nici măcar nu visa. Aflați în fața altarului, tânărul a îngenuncheat și i-a pus inelul pe deget iubitei sale, care inițial a crezut că este o glumă.

Când și-a dat seama că totul este real și că este cerută în căsătorie s-a emoționat profund.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Armin Nicoară, scandalul momentului. Ce a ieșit acum la iveală despre ei? Nimeni nu și-a dat seama: „Mă simt șocată”

Este a doua oară când Armin Nicoară și Claudia Puican se logodesc. Prima dată, în urmă cu câteva luni bune, artistul i-a oferit artistei un inel absolut grandios, pe care, însă, nu l-a văzut nimeni, căci aceasta l-a pierdut chiar înainte de

a le putea arăta și fanilor. Astfel că ea nu se aștepta să fie cerută și a doua oară în căsătorie de iubitul ei.

Citeste si: Armin Nicoară, imagini neașteptate cu Claudia Puican. Artista a avut nevoie de intervenția medicilor: „Să te faci bine, da?”

„Inelul acela a fost pierdut, nu l-am mai găsit. Asta e viața, nu stăm noi într-un inel. Am luat decizia să-i iau altul, sper să nu-l mai piardă. Al treilea nu i-l mai iau.(...) Noi avem o piesă pentru dansul mirilor(...) dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul. Mai ales că noi am filmat într-o biserică. Am găsit acest moment în fața altarului să-i dau inelul. Ea nu s-a așteptat, a crezut că e vreo glumă de-ale mele, dar când a văzut că e serioasă treaba, s-a emoționat ”, a mărturisit Armin Nicoară, la un post de televiziune/