Simona Halep face bani și pentru soțul ei. Cu ce venituri se laudă Toni Iuruc

Simona Halep și Toni Iuruc au ajuns anul trecut în fața ofițerului de stare civilă, urmând ca pe 13 noiembrie 2022 să își jure iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu.

Cei doi formează unul dintre cuplurile discrete ale lumii publice de la noi, mulți fiind cei care-și doresc să afle mai multe despre viața personală a celei care ne reprezintă în tenis.

Simona Halep face bani și pentru soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Simona Halep, o soție care duce greul financiar al familiei

Astfel că, întrebarea de pe buzele tuturor este cât câștigă Halep, dar Iuruc? Ei bine, conform Fanatik, se pare că în căsnicia tenismenei, ea este cea care pune pâinea pe masă.

Toni Iuruc provine dintr-o familie înstărită, mama sa devenind, după ce a rămas văduvă, femeie de afaceri de succes.

Astfel că și pentru soțul Simonei Halep acest domeniu nu este deloc străin.

Iuruc este cunoscut în București și Constanța ca fiind un prosper om de afaceri, implicat fiind în domeniul publicității și în cel al imobiliarelor.

Însă, deși este considerat a fi unul dintre cei mai bogați machedoni, datele fiscale nu prea dovedesc acest lucru. Și asta pentru că din cele șase firme ce se găsesc pe numele afaceristului, trei sunt închise, iar activitatea altor trei este suspendată.

Concret, Gama Electric Import Export, firmă ce are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate este radiată, ACB Advertising Development, companie de publicitate, are activitate suspendată, Promotion & Models Services, tot firmă de publicitate, este și ea radiată, Combat Games s-a închis și ea, AdVenture Top Services, companie ce era ca obiect de activitate publicitatea, este suspendată, iar AdVenture International are și activitatea pusă pe pauză.

Așadar, deși datele nu aduc vești bune despre activitatea financiară a lui Toni Iuruc, se pare că afaceristul câștigă lunar sume de ordinul zecilor de mii de euro din închirierea imobilelor pe care le deține.

De cealaltă parte, Simona Halep, deși nu deține nicio firmă, a făcut din sport în jur de 40 de milioane de dolari. Bani la care se adaugă anual contractele de imagine în valoare de milioane de euro, care o plasează pe primul loc în clasamentul financiar al sportivilor în activitate de la noi.