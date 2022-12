Cum a primit Jenna Ortega rolul pentru Wednesday Addams. Protagonista din serialul „Wednesday” a povestit totul în detaliu: „A fost ciudat”

In articol:

Jenna Ortega se bucură de un succes răsunător în ultimele săptămâni! La doar 20 de ani, tânăra actriță a dat lovitura în carieră primind rolul lui Wednesday Addams în serialul cu același nume.

Cum a ajuns Jenna Ortega să interpreteze rolul principal în serialul „Wednesday”

Regizorul care a dat naștere unei alte perspective a poveștii familiei Addams a fost chiar Tim Burton. Bărbatul a știut exact că Jenna este perfectă pentru interpretare acestui rol.

Serialul „Wednesday” se bucură de un succes răsunător de două săptămâni, de când a avut lansarea. Platforma de media care a urcat serialul a înregistrat recorduri uriașe de vizualizări în prima săptămână de difuzare. Alte cifre impresionante a înregistrat și contul de Instagram al Jennei Ortega, actrița principală a serialului, cu 10 milioane de urmăritori în plus.

Jenna Ortega a făcut parte din viziunea lui Tim Burton asupra copilei din familia Addams. Tânăra actriță a fost aleasă pentru a o ecraniza pe Wednesday în cele opt episoade ale seriei de comedie horror.

Jenna Ortega a îndeplinit cu succes misiunea în „Wednesday” [Sursa foto: https://www.instagram.com/jennaortega/]

Fanii care o urmăresc pe Jenna demult sau persoanele care au aflat prima dată de ea cu ocazia serialului, au fost de acord că rolul i-a venit mănușă.

Pe rețele de socializare au apărut rapid postări de susținere și de apreciere pentru actriță, dar și curiozități despre obținerea rolului.

„Într-o zi, am primit un mail de la Tim Burton în care acesta îmi spunea că dorește să se întâlnească cu mine, să discutăm despre rolul lui Wednesday. Am fost destul de surprinsă, nu știam dacă el știa cine sunt eu. De fapt, eu am fost comparată cu Wednesday toată viața, așa că totul a fost cu atât mai ciudat. M-am simțit, în primă fază, ca și cum cineva mi-ar face o farsă”, a declarat Jenna Ortega în cadrul unei emisiuni.

Deși a îndeplinit cu brio misiunea de a o interpreta pe Wednesday Addams, Jenna Ortega a trecut prin momente dificile pe platourile de filmare. Tim Burton este un adevărat profesionist când vine vorba despre producțiile sale, iar aceste lucruri au fost intens simțite de Jenna. Mai exact, actrița a dezvăluit că trebuia să stea întotdeauna dreaptă și să nu clipească deloc în timpul filmărilor.

Câți bani a primit actrița pentru rolul în „Wednesday”

Cifrele vorbesc de la sine în cazul celui mai nou și apreciat serial de pe tot internetul. Recordurile înregistrate de producția marca Tim Burton a adus-o pe Jenna Ortega în luminile reflectoarelor, dar și pe ceilalți colegi de breaslă, care joacă în serialul Wednesday.

Ce avere are Jenna Ortega [Sursa foto: https://www.instagram.com/jennaortega/]

Deși nu se cunoaște suma pe care a primit-o actrița pentru personajul principal în „Wednesday”, fanii speculează că aceasta nu ar fi deloc modestă. Munca și talentul adolescentei a impresionat o întreagă industrie cinematografică de peste ocean, dar și din România, având în vedere că a fost țara-gazdă a filmărilor.

Jenna Ortega a jucat în mai multe filme și seriale cunoscute, printre care amintim „You”, „Jane the virgin”, „Scream” și „Babysitter: The killer queen”. Așadar, încă de la o vârstă fragedă a acumulat experiență, și-a conturat cariera minunată și conturile bancare. Potrivit Life&Style Magazine, averea pe care a adunat-o Jenna Ortega până acum este de peste 3 milioane de dolari.

surse: l ifeandstylemag.ro, ego.ro