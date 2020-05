In articol:

Implicat 100% în lupta pentru marele premiu, Culiță Sterp, fratele lui Iancu, finalistul Survivor România, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l ajuta, activitatea de pe conturile sale de socializare fiind mai mult decât elocventă în această direcție.

Cu toate acestea, după ce Lola Crudu a fost anunțată ca fiind eliminată, a fost rândul lui Iancu Sterp să își audă numele din gura lui Dan Cruceru, cu precizarea că nu este marele câștigător al Survivor România. Digerându-și înfrângerea, la modul evident dezamăgit, dar mândru că totuși a ajuns în finală, Iancu Sterp a ieșit din platoul din care se transmitea live finala Survivor România și s-a îndreptat spre încăperea unde era așteptat de susținătorii săi. Culiță Sterp, aflat acolo, stând chiar între Geta, mama celor doi populari frați, și frumoasa Denisa, iubita lui, îl aștepta.

Culiță Sterp, deși vizibil șocat, a încercat să zâmbească, dar i se putea citi supărarea de pe figură, în timp ce Denisa, iubita lui Iancu Sterp, finalistul Survivor România, nu a mai avut puterea să facă același lucru. Cu ochii aproape în lacrimi, se uita pierdută la televizor, Denisa fiind, până în acel moment, cea mai optimistă cu privire la șansele lui Iancu Sterp de a câștiga finala Survivor România 2020.

"Lumea priveste din doua unghiuri. Lumea a privit ca pe un avantaj faptul ca am intrat mai tarziu. Lumea a considerat ca eu sunt avantajat pentru faptul ca am intrat mai tarziu, dar eu l-am vazut ca pe un dezavantaj. Consider ca mi-a fost mai greu sa ma acomodez, sa ma integrez intr-o echipa deja sudata. Sa ma adaptez intr-o echipa bine sudata. Insa eu cred ca m-am descurcat bine. M-am integrat si pe traseu.", a spus Iancu Sterp dupa Finala Survivor Romania 2020.

Cum a ajuns Iancu Sterp, în Finala Survivor România 2020

Încă de la intrarea lui în competiția Survivor România, Iancu Sterp a dovedit că este un bun sportiv, aducând imediat puncte echipei sale.

Iancu Sterp a reușit să își câștige imunitatea chiar în ultimele jocuri. El i-a învins, pe rând, pe Cezar Juratoni si pe Elena Ionescu. Înainte de aceasta însă, Iancu Sterp a intrat la votul publicului, alături de alți doi concurenti, Ghiță Balmuș și Cezar Juratoni. Atunci, Ghiță Balmus a fost eliminat de la Survivor România.

Iancu Sterp are 21 de ani și a devenit vedeta tv înainte de Survivor România prin participarea lui la Puterea Dragostei, un show matrimonial difuzat de Kanal D.

Acolo, Iancu Sterp nu doar că a reușit să-și atragă numeroși fani, dar și-a găsit și iubita. Denisa, iubita lui Iancu Sterp de la Survivor România, este o blondă frumoasă cu care tânărul formează un cuplu de mai bine de jumătate de an.

Denisa, iubita lui Iancu Sterp, câștigătorul Survivor România, locuiește în Londra, acolo unde a și stat în perioada în care tânărul a fost în Republica Dominicană. De acolo, Denisa a urmărit Survivor România și tot de acolo i-a și transmis de câte ori a avut ocazia, mesajele ei de iubire.

De altfel, chiar înainte de a pleca la Survivor România, Iancu Sterp se gândea să se mute în Londra, alături de iubita sa, care lucrează în domeniu Securității la un hotel.

Iancu Sterp, finalistul Survivor România. Cât de bogată e familia lui

Iancu Sterp are 21 de ani și face parte dintr-o familie numeroasă, cu 4 copii, din Hațeg. Familia lui Iancu Sterp este extrem de bogată în satul Tuștea, nu departe de orașul Hațeg. Casa familiei Sterp este indiscutabil în centrul atenției, mai ales că pe peretele exterior al vilei tronează o imagine în mărime naturală cu cei doi băieți ai familiei: Culiță și Iancu, îmbrăcați ca niște ciobani care au grijă de turma lor! Vila, aflată în grija mamei, este o clădire impunătoare, construită în stilul unei pensiuni de munte, cu etaj, cu mult lemn și câteva corpuri distincte, dar si de o grădină cu flori și pomi fructiferi. Mai mult, familia Sterp deține și o stână importantă cu peste 800 de oi și 30 de vaci, de unde se câștigă sume enorme. ”Este cea mai înstărită familie din zonă, dar și cea mai muncitoare”, au spus localnicii despre familia lui Iancu Sterp.

Iancu Sterp, finalistul Survivor Romania, este la 21 de ani, student la Agronomie. A ales aceasta facultate pentru a putea să se ocupe mai bine de ferma familiei. Între treburile la stână, Iancu Sterp, unul dintre concurenții din finala Survivor România 2020, își găsește timp să facă și diverse filmulete pe care le postează pe canalul sau de Youtube, care acum are peste 160.000 de abonați.