Cum a reacționat tatăl lui Laurette după ce a aflat de scandalul în care este implicată fiica lui: „Știe prin ce trec și...”

Laurette trece prin cea mai grea periadă din viața ei. Mulatra este în centrul unui scandal care ține de câteva săptămâni deja prima pagină a tabloidelor.

Totul a început în seara de 9 marte, după ce s-a întâlnit cu un bărbat între-un hotel din centrul Capitalei. Bruneta spune că întâlnirea a degenerat, iar cel cu care credea că poate avea o relație amoroasă s-a transformat într-un agresor. A bătut-o violent, iar numai poliția, spune ea, a scăpat-o vie din mâinile indiidului. Aceasta face plimbări aproape zilnic la secția de poliție, mai ales după ce, susține Laurette, bărbatul ar fi mințit în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în spatele ușii închise a camerei de hotel.

Mulatra spune că și-a anunțat și tatăl și l-a pus în temă cu incidentul în care este protagonistă, mai ales că este o perioadă delicată pentru ea și are nevoie de tot suportul emoțional pe care îl poate primi.

Laurette și tatăl ei [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce a spus tatăl lui Laurette, după ce a aflat de scandalul în care e implicată mulatra

Fostul fotomodel trece prin clipe gele, iar alături de ea este și tatăl ei.

Mulatra și părintele ei s-au văzut pentru prima dată abia în 2010, în cadrul unui show televizat. Până la acel moment, cei doi mai vorbiseră doar o singură dată la telefon. Cu toate că nu s-au întâlnit de prea multe ori, bărbatul își ia foarte în serios rolul de părinte, ba mai mult o susține pe Laurette în tot acest scandal.

„Am vorbit, în ultima perioadă, cu tata, știe prin ce trec și mă încurajează. Îmi spune să fiu puternică și curajoasă, că o să trec și peste această problemă. Ieri am fost la audieri, mă simt mai bine”, a declarat Laurette pentru Playtech.ro.

Ce susține agresorul că s-a întâmplat, de fapt, în camera de hotel

Bărbatul pe care Laurette îl acuză de agresiune spune că este nevinovat. Ba chiar, agresorul susține că mulatra ar fi acceptat să petreacă o noapte cu el pentruo sumă colosală. Totuși, lucrurile nu au decurs conform planului, iar spiritele s-au încins după ce, spune el, vedeta ar fi încercat să-i fure banii. Citește mai mult despre acest subiect aici.

„Am depus plângere împotriva ei pentru tâlhărie. Mi-e scârbă unde s-a ajuns. După ce s-a îmbrăcat cu body-ul și și-a pus pantofii cu toc, a ieșit din baie și mi-a făcut oral. Unul foarte prost, de altfel. Este extrem de slabă. Mi-a făcut oral, apoi am făcut normal, se tot uita la telefon și apoi i-am zis «Nu pot să-ți dau banii ăștia». Atunci mi-a băgat mâna în bani, să-i bage în geantă. Nu puteam să-i mai iau de la ea. 7.500 de euro, banii mei, cu care am venit. Nici măcar nu am apucat să finalizez.

Păi cum să-i dau 7.500 de euro pentru 30 de minute? A știut că vine să facă cu mine, din cauza asta a luat și camera de hotel. Hotelul e vai mama lui. Eu am vrut să o duc la un hotel OK, dar ea nu a vrut, m-a chemat acolo. Pentru ce a închiriat cameră și m-a chemat acolo? Nu pentru asta? Am poză, cu conversația, cu tot. Scandalul a pornit că a vrut să ia toți banii. Eu nu puteam să-i dau pe toți. Dacă zicea că vrea 100, 200… Dar nu 7.500 sau 5.000. Asta am declarat și la poliție și îmi susțin afirmațiile”, a declarat agresororul lui Laurette, pentru Cancan.ro.