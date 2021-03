Laurette a scăpat ieftin! Fosta iubită a ”canibalului” de la hotel, dezvăluiri despre coșmarul ei! ”M-a dat cu capul de volanul mașinii, mi-a urmărit copiii” EXCLUSIV

In articol:

Individul care a agresat-o pe Laurette în camera de hotel a avut un comportament agresiv și față de fosta lui iubită. Aceasta s-a plâns judecătorilor că bărbatul îi urmărește copiii, a lovit-o cu capul de volan și o pândește de la geamul apartamentului său situat de la parter. Ea a cerut și a obținut ordin de protecție din partea judecătorului, deși procurorul prezent la ședință a fost de partea bărbatului, spunând că nu există dovezi ale agresiunii.

Vecinii au văzut un bărbat care o pândea de la fereastră

WOWbiz.ro a făcut rost de declarația cutremurătoare pe care femeia a dat-o anul trecut, în instanță.

”(...)Reclamanta mai arată faptul că îi este frică să iasă din casă, precizând faptul că pârâtul îi lasă cadouri la ușă. Precizează faptul că în ziua de marți, la ora 15, pârâtul a oprit-o pe fetița de 14 ani, pârâtul țipa la copil să îi spună mamei să iasă din casă, pârâtul restricționând accesul fetei la metrou.

Laurette, la un pas să fie omorâtă la hotel

Reclamanta a precizat faptul că tatăl copiilor a decedat, iar copiii au depășit cu greu decesul tatălui lor. Menționează reclamanta faptul că este urmărită de către pârât în parcare, este șicanată cu mașina, a fost dată cu capul de volanul mașinii. Mașina a fost lovită cu picioarele, precizând faptul că pârâtul îi provoacă frică. A mai precizat faptul că vecinii i-au spus că cineva se uită la geamul lor, precizând faptul că stă la parter. De pe data de 1 aprilie 2020 face sesizări în ceea ce îl privește pe pârât. Mai arată faptul că pârâtul îi virează bani în cont, vine cu flori, cu cadouri, precizând faptul că nu folosește banii. De pe data de 1 aprilie este urmărită de către pârât. Îi lovește mașina, este dată cu capul de volan. Arată că nu contează că este ea lovită, îi este teamă pentru copii ei, precizând faptul că a fost invitată la secția de poliție.

Reclamanta a menționat faptul că sunt urmărite, pârâtul apare de nicăieri, aruncă cu sticle în geamul ei, țipă și se comportă agresiv, precizând că îi este frică de el și se teme pentru copiii ei. Pârâtul îi vorbește foarte urât, precizând faptul că a avut loc un schimb de replici chiar în curtea instanței”, se arată în dosarul în care agresorul lui Laurette a primit interzis să se mai apropie de fosta lui iubită.

Răspunsul halucinant al polițiștilor: ”S-ar putea să fie amenințări”

De cealaltă parte, bărbatul a respins toate acuzațiile spunând că femeia a fost cea care a profitat de el.

”Pârâtul, personal, învederează instanței faptul că a cunoscut-o pe reclamantă în data de 11.08.2019 într-un club din Herăstrău. Pârâtul susține că în timpul relației cu reclamanta el nu a agresat-o niciodată, pe copii ei i-a îmbrăcat, precizând că reclamanta nu lucrează. Pârâtul arată că și-a dorit să fie cu reclamanta, dar aceasta mai vorbește și cu altcineva, un amic de–al lui. Mai arată pârâtul faptul că a mers la reclamantă pentru a vorbi cu ea, iar reclamanta minte când spune că a fost agresată atât ea cât și copiii. Precizează faptul că pentru fiica cea mică a cumpărat două perechi de adidași, iar fiicei celei mari i-a dat telefonul său.

Laurette, mușcatp de mână

(...) Reclamanta nu are loc de muncă, mai are 2-3 ca el, precizând faptul că reclamanta se leagă.... Nu a dorit să îi facă rău niciodată. Reclamanta nu face nimic, face ilegal manichiura acasă, iar el nu a dat-o cu capul de volan. De la Circa XX Poliție spun că aspectele, s-ar putea "să fie amenințări”. Mai arată faptul că nu i-a făcut niciun rău, iar reclamanta are pretenții să iasă la restaurant. Totodată arată faptul că a luat fetița mică de la școală și a dus-o la bunic”, se mai arată în dosar.

În urmă cu câteva zile, modelul Laurette a ajuns la spital cu răni îngrozitoare, susținând că a fost agresată într-o cameră de hotel de bărbatul care a insistat mai mult timp să fie cu el.

”Mi-a cerut ceva, eu nu am fost de acord. Și a zis: de ce crezi că ai venit aici tu? Și de aici a început. A început să mă lovească, m-a tras de păr până la baie ca să mă bage cu capul în wc. El era peste mine și m-am târat spre ușă și strigam ca disperata: mă omoară, mă omoară! Omul era plin de sânge la gură, ca un canibal, că mă mușcase de mâna!”, a povestit Laurette.