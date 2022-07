Cum a reușit Adela Popescu să-și falimenteze părinții. Chiar ea a recunoscut în direct: "Îl vindeam jumate"

In articol:

Adela Popescu și-a construit, de-a lungul timpului, o carieră de succes în actorie și televiziune, însă puțini știu că pe vremea când era doar o adolescentă își ajuta părinții cu afacerea familiei. Prezentatoarea TV a povestit recent, în cadrul emisiunii pe care o moderează, cum a reușit să falimenteze magazinul deținut de mama și tatăl său.

Citeste si: Mihai Bobobe, actor împotriva dorinței tatălui său: ”A fost dezamăgit”. La ce meserie a renunțat vedeta pentru a urca acum pe scenă

Adela Popescu: "Am dat faliment în aproximativ șase luni"

Adela Popescu era doar un copil pe vremea când mama și tatăl său au decis să deschidă un magazin pentru a face câțiva bănuți în plus. Cei doi au reușit să pună la punct toate detaliile și chiar să facă vânzare bună în primele luni, până la un moment dat.

Citeste si: „Toată suferința și durerea mea”. Cristina Ciobănașu este devastată după pierderea celei mai dragi ființe. Cum s-a întâmplat totul- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Prezentatoarea TV a povestit că afacerea a intrat în faliment după jumătate de an, iar unul dintre motive a avut legătură cu faptul că era lăsată la vânzare în cea mai mare parte a timpului: "Am dat faliment în aproximativ șase luni. Dar să vă spun ce făceam, că de atunci am eu probleme cu calciul, toate băuturile acelea negre carbogazoase, le beam împreună cu prietena mea, Claudia. Ca să nu mă bată îi dădeam și ei. Cred că avem vreo 12 ani, deja vindeam acolo. Și erau bomboanele alea, acum nu știu dacă mai există…Luam tubul, mâncam bomboanele și îl vindeam jumate.", a povestit Adela Popescu, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Adela Popescu [Sursa foto: Captură YouTube]

"După am făcut discotecă"

Chiar dacă magazinul a intrat în faliment, părinții Adelei Popescu nu și-au pierdut speranța.

Actrița a povestit că nu a mai durat mult, iar cei doi au deschis o discotecă:

Citeste si: Obiceiul bizar pe care îl are Adela Popescu de fiecare dată când merge în vacanțe all inclusive. Chiar ea a recunoscut: "Mi-e rușine să spun"

Eu vindeam la bar. Mai jucam table cu oamenii. Avem un singur sortiment de băuturi, dar era aranjat frumos, pus în vitrină. Am intrat în faliment și asta a fost. După am făcut discotecă.", a mai spus Adela Popescu.