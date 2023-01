Cum a slăbit Mihai Trăistariu 4 kilograme într-o săptămână. Ce dietă urmează celebrul cântăreț

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Are frumoasa vârstă de 46 de ani și s-a decis să-și schimbe radical modul de viață, începând cu 2023. Astfel, cântărețul a reușit deja să slăbească câteva kilograme.

Cum a slăbit Mihai Trăistariu 4 kg într-o săptămână

Vezi ce dietă minune ține.

Mihai Trăistariu a pus piciorul în prag și s-a pus pe slăbit. Îngrijorarea cea mai mare a fost momentul în care s-a urcat pe cântar și a văzut că are 72 de kilograme. Astfel, frica de kilograme multe în plus, dar și înrăutățirea sănătății, l-a pus pe treabă.

„De la pandemie m-am îngrășat 10 kilograme. Aveam 62 înainte de pandemie, în 2019, cam ăsta e normalul meu unde arăt perfect. După pandemie și doi ani de stat acasă, am ajuns la 72 de la mâncat mult. De la cele 72 de kilograme am ajuns totuși, în decembrie 2022, la 69. M-am enervat și m-am dus la sală. Fac aparate, nu mai fac intens. Acum șase ani am avut antrenor personal ca să fac mușchi. Acum însă, nu mai vreau mușchi, că am făcut burtă și țâțe, acum vreau să dau colăceii jos ca să fiu slab!”, a declarat Mihai Trăistariu în cadrul unui podcast.

Mihai Trăistariu a slăbit 4 kilograme prin înfometare [Sursa foto: Captură YouTube]

Motivația a continuat și în 2023, când Mihai Trăistariu a decis să-și schimbe radical alimentația. La jumătatea lunii ianuarie cântărea 65 de kilograme, cu aproape 10 kilograme mai puțin decât anul trecut.

Chiar și așa, modul în care artistul a slăbit nu este deloc recomandat.

Cântărețul a declarat că a renunțat la micul dejun, cea mai importantă masă a zilei, și mănâncă doar o dată pe zi, la ora prânzului. Gustările sunt cele care se mai încadrează în planul său alimentar, însă este conștient că nu oferă organismului aproape nimic. Se înfometează și face mult sport, la sală sau merge foarte mult pe jos.

"La mine buba sunt foietajele dulciurile, făinoasele, spaghetele. În fiecare zi îmi luam tiramisu, mâncam dulce și pâine multă. Acum, în loc de dulce bag o linguriță de miere cu propolis. Am făcut și băi cu sare că mă dureau oasele. Ce dietă?! Nu mănânc nimic, doar apă și răbdări prăjite! Acum am 65 de kilograme. M-am urâțit la față. Dar îmi stă bine la corp”, a povestit cântărețul.

Ce sumă cere Mihai Trăistariu pentru un concert

Mihai Trăistariu nu a ascuns suma de bani pe care o cere ca să concerteze undeva. Conform declarațiilor lui, și-a fixat un preț încă după participarea la concursul Eurovision.

„Onorariul meu a rămas același, după Eurovision, mi-am fixat prețul la 1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute. E prețul meu, dar mă mai înțeleg cu omul. Dacă spectacolul este la Constanța, orașul în care locuiesc, mai las din preț, pentru că nu mă deplasez, dar, dacă merg la Timișoara, țin morțiș să iau 1.500 de euro, plus TVA, pentru că avem factură”, a povestit acesta.

Așadar, pentru 45 de minute de cântat, Mihai Trăistariu cere nu mai puțin de 7400 de lei.

La începutul anului, artistul a declarat că 2023 e anul său! Își dorește să aibă succesul de odinioară, de dinainte de pandemie, căci se simte mult mai bine în corpul și mintea sa. Mihai Trăistariu este pozitiv când vine vorba despre zona profesională, căci poziția sa în industria imobiliară este din ce în ce mai înfloritoare. Același lucru îl dorește și în muzică, unde așteaptă mai multe concerte și colaborări.

