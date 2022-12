Mihai Trăistariu are planuri mari! Cântărețul este pregătit să renunțe la burlăcie, însă are o dorință: „M-aș căsători cu un robot!”

In articol:

Mihai Trăistariu a împlinit recent 43 de ani. Acum că a ajuns la această vârstă, vedeta pare că s-a săturat să aibă relații doar pentru o perioadă scurtă de timp și vrea să se așeze la casa sa.

Acesta este pregătit să renunțe la burlăcie, însă nu vrea să spună marele DA în orice condiții, ci își dorește alături de el o parteneră robot.

Mihai Trăistariu vrea să meargă la altar alături de un robot

Mihai Trăistariu are un vis, și anume să își întemeieze o familie. Acesta nu ține morțiș să se căsătorească, însă își dorește foarte mult să aibă mai mulți copii și asta pentru că artistul provine la rândul său dintr-o familie numeroasă.

„Nu disper acum și nu cred că n-o să-mi găsesc vreodată relația perfectă. Adică știu ce vreau, știu că sunt băiat isteț, am o situație financiară bună. Îmi doresc o grămadă de copii, că la maică-mea au fost 15 frați, la taică-miu zece, noi suntem patru, deci am gena asta”, a spus încrezător Trăistariu, pentru FANATIK.

Vedeta vrea ca în viitor să își proiecteze propria nevastă, și asta pentru că își dorește să meargă la altar alături de o parteneră robot.

„Mi-aș face o firmă care să construiască roboți, din ăia de îi vedem în filme. Sincer să fiu, o să spun iar o nebunie, am văzut un reportaj și oamenii de știință spun că în viitor, cel mai probabil ca să ajungem nemuritori, pentru că toată lumea ar vrea să trăiască la infinit, ăsta ar fi un ideal, probabil o să ne încărcăm mintea în roboți, pentru că altfel n-ai cum, că organismul putrezește și să schimbi așa corpuri după corpuri, nu. Și cel mai sigur o să fie ceva informatic, creierul nostru se va putea descărca, tot ce trăim aici și vom sta într-un calculator sau într-un robot. Și atunci, da, m-aș căsători cu un robot și să fim amândoi roboți, și să trăim veșnic.”, a concluzionat Mihai Trăistariu.

