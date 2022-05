In articol:

Adele este o cântăreață, compozitoare și textieră britanică. Ea a fost primul beneficiar al premiului „Critics' Choice” din cadrul BRIT Awards și a fost numită „Talentul anului 2008” în urma sondajului efectuat de BBC, Sound of 2008.

Astăzi, 5 mai 2022, artista britanică a împlinit 34 de ani. Iată cum arată Adele după ce a slăbit 50 de kilograme!

Adele a împlinit 34 de ani pe 5 mai 2022

Adele, pe numele său complet, Adele Laurie Blue Adkins, s-a născut pe 5 mai 1988 în Tottenham, Londra și a fost crescută doar de mama sa, deoarece părinții ei s-au despărțit înainte ca ea să se nască. Adele a început să cânte de la vârsta de patru ani, devenind obsedată de voci: „Obișnuiam să ascult felul în care tonalitățile se schimbă de la furie la emoție, de la fericire la tristețe.”, notează wkipedia.org.

Cum arată Adele la 34 de ani. Artista britanică a slăbit 50 de kilograme [Sursa foto: instagram.com/adele]

Ulterior, succesul lui Adele a fost comparat cu cel al altor cântărețe britanice. Presa de acolo, a comparat-o cu Amy Winehouse. În prezent, cântăreața britanică se bucură de un succes fantastic, artista are fani în toată lumea și se poate mândri cu aproape 50 de milioane de urmăritori pe Instagram.

Printre cele mai răsunătoare piese de-ale sale se numără și: „Rolling in the Deep”, „Hello”, „Someone Like You”, „Set Fire to the Rain”, „Send My Love (To Your New Lover)”, „Skyfall” și „Easy On Me”.

Astăzi, artista își sărbătorește aniversarea. Iată cum arată Adele la cei 34 de ani!

Cum arată artista britanică după ce a slăbit peste 50 de kilograme

Adele este una dintre cele mai talentate și apreciate artiste britanice. Aceasta s-a luptat foarte mulți ani cu kilogramele în plus, însă nicioadată nu a dorit să îndeplinească tiparul dorit de societate.

În plus, aspectul său nu a reprezentat vreun obstacol, dovadă fiind succesul copleșitor avut de Adele începând cu anul 2011. De altfel, munca și talentul artistei au fost recompensate și prin acordarea de mai multe premii.

Cum arată Adele la 34 de ani. Artista britanică a slăbit 50 de kilograme [Sursa foto: instagram.com/adele]

Dintr-un total de 102 nominalizări, artista britanică a triumfat la 46 de categorii, printre cele mai importante distincții primite, numărându-se opt premii la Grammy Awards, trei la American Music Awards, 11 la Billboard Awards, unul la Brit Awards și cinci în cadrul galelor MTV Awards.

Tot despre înfățisarea sa, Adele a declarat anul trecut, potrivit profm.ro, că sportul a venit în viața ei pentru a fi o dependență pozitivă: „Aveam nevoie să devin dependentă de ceva bun pentru a-mi înțelege mintea. Aș fi putut tricota, dar nu a fost cazul.”, a spus artista pentru British Vogue. De asemenea, Adele a adăugat și că: „Corpul meu a fost tratat ca un obiect întreaga mea carieră. Culmea, cele mai brutale comentarii despre corpul meu au fost făcute de alte femei. Am fost atât de dezamăgită. Chiar m-au rănit.”

