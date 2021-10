Cum arăta Andra Voloș înainte de operațiile estetice? Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" avea o siluetă de invidiat la 16 ani, pe vremea când era adolescentă

In articol:

Andra Voloș a făcut furori la "Puterea Dragostei", unul dintre cele mai iubite show-uri matrimoniale din România. Tânăra le-a sucit mințile multor bărbați din casă, dar și din afara emisiunii cu formele ei apetisante, însă gurile rele au spus că totul s-a datorat operațiilor estetice pe care le are.

Hotărâtă să pună capăt zvonurilor cum că frumusețea ei este dată doar de intervențiile pe care și le-a făcut, Andra a postat pe rețelele de socializare mai multe fotogafii cu ea de acum câțiva ani, dinainte de "modificările" fizice pe care le-a suferit.

Cum arăta Andra Voloș înainte de a-și pune implanturi mamare?

Andra Voloș le-a das peste nas celor care s-au îndoit de frumusețea ei de dinaintea operațiilor estetice. Șatena a publicat mai multe fotografii făcute în adolescență, pe când avea doar 16 ani, și i-a lăsat cu gura căscată pe cei de acasă, când au văzut cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani.

Andra Voloș, fotografii dinaintea operațiilor estetice [Sursa foto: Instagram]

Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" le-a demonstrat astfel urmăritorilor că nu există diferențe foarte mari între aspectul ei fizic de atunci și cel din prezent și a ținut să sublineze, într-un fel, că trăsăturile ei sunt de la "mama natură", ci nu rezultate în urma intervențiilor în cabinetul esteticianului.

Andra Voloș, fotografii dinaintea operațiilor estetice [Sursa foto: Instagram]

Andra Voloș și-a operat nasul

Andra Voloș a mărturisit că întotdeauna s-a preocupat de aspectul ei fizic, încă de mică. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a recunoscut că pentru a arăta ca acum a recurs la mai multe intervenții estetice, însă nu unele care să îi schimbe trăsăturile în totalitate.

Pe lângă implantul mamar pe care și l-a făcut, Andra și-a operat și nasul în urmă cu ceva timp, pentru că își dorea să arate perfect. Totuși, decizia de a opta pentru această intervenție nu a fost luată doar din cauza aspectului fizic, ci și din cauza unor probleme de sănătate, cu care tânăra se confrunta la acea vreme: "În sfârșit! Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect, știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt că acum nu o să mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept.", spunea Andra Voloș la acel timp pe rețelele de socializare, imediat după ce ieșise din operație.