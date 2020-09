Iulia Vantur, la ferma lui Salman Khan[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Salman Khan are o fermă uriașă de care este extrem de mândru. Aceasta se află în Panvel, o localitate de lângă Mumbai, și este evaluată la 80.000.000 de euro. De altfel, aici și-a petrecut timpul în perioada pandemiei Salman Khan, însoțit bineînțeles de Iulia Vântur.

De-a lungul anilor, pe pagina de socializare a starului indian au apărut mai multe imagini din celebra sa fermă, iar de câteva ori chiar a vorbit în presă de locul unde se relaxează ferit de privirile indiscrete ale fanilor. (Vezi și ce sumă astronomică primește Salman Khan ca prezentator la un show tv)

O parte din casa de la ferma lui Salman Khan

Ferma se numește Arpita, după sora cea mică a lui Salman Khan, este imensă și are un peisaj superb, pe alocuri sălbatic. Casa este construită chiar în stilul uneia dintr-o fermă americană, însă are o curte interioară plină de vegetație, unde se află o piscină imensă, ce nu are cu nimic în comun cu peisajul unei ferme, în mijlocul ei afându-se o statuie. (Vezi și dezvăluire despre Salman Khan: are o soție și doi copii )

Salman Khan si piscina sa imensa de la ferma

Însă, ca într-o adevărată fermă, starul indian cultiva legume bio, care formează de ani buni alimentația sa de bază. De altfel, grădina de legume a lui Salman Khan este recunsocută și în rândul prietenilor săi, cărora acesta le dăruiește frecvent coșuri cu produse. Mai mult crește animale, printre care câțiva cai de rasă pe care atât el cât și Iulia Vântur îi călărește de câte ori au ocazia.

Salman Khan muncește alături de angajați pe plantația din ferma sa

Dar nu doar legume cultivă Salman Khan la ferma sa, ci are și o adevărată plantație de orez, unde muncește cot la cot cu angajații săi. Astfel, Salman Khan a postat pe pagina lui de Instagram imagini cu el pe câmpul de orez, atât când îl culegea, dar și când era la volanul tractorului. Într-una din imagini apare și Iulia Vântur care culege orez. De altfel, pe pagina de Instagram a Iuliei Vântur apar mai multe poze realizate în fermă, iar peisajul este unul de senzație.

Iulia Vantur apare intr-o imagine culegând orez in ferma lui Salman Khan

Presa din India a scris că în timpul pandemiei, Salman Khan a donat cereale și legume pentru circa 1000 de familii care locuiesc în apropierea fermei sale. Conform Mumbai Mirror, toate produsele era chiar de la ferma sa. ”A furnizat orez, linte, legume, ouă pentru peste 1.000 de familii din stele din jurul localității Panvel. Toate de la el din fermă. În plus, a achiziționat și a distribuit sute de igienizante și săpunuri localnicilor, astfel încât aceștia să poată menține igiena”.