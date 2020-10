Cum arată cuțitul pe care îl primesc concurenții la Chefi la cuțite

Nico și Andra au cuțitul pe care îl primesc concurenții la Chefi la cuțite [Sursa foto: Antena 1]

Nico și Andra, la Chefi la cuțite [Sursa foto: Antena 1]

In articol:

Nico și Andra au participat la emisiunea Chefi la cuțite, în urmă cu câteva săptămâni. Deși nu au fost marele câștigătoare, artista și fiica ei au primit și ele un cuțit din partea bucătarilor, pentru participare. În fața camerelor, cele două vedete au arătat premiul la care asipră atâția pasionați de bucătărie din România și s-au bucurat enorm.

Nico și Andra, la Chefi la cuțite [Sursa foto: Anena 1]

Și Sonia Ferrari, nepoata lui Nicole Guță, a participat la Chefi la cuțite

Printre foștii concurenți ai emisiunii se numărăr și Sonia Ferrari, nepoata trassexual a celebru. Blondina a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale pentru a ajunge o adevărată bombă sexy și spune că, dintre vedetele din România, cel mai mult îi place cum arată Loredana Chivu.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

”Nu mi se pare important că sunt nepoata lui Nicolae Guță. Da, sigur că mă știu bine cu familia lui, am și cântat cu Nicolae pe vremea când eram băiat. Însă am colaborat și cu alți artiști din lumea manelelor, am fost să înregistrez la studioul domnului Dan Bursuc, probabil că sunt primul transsexual care a fost ”primit” în această lume, ceea ce reprezintă un lucru foarte important pentru mine”, a dezvăluit Sonia Ferrari, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Nici ea nu a câștigat premiul pus în joc la Chefi la cuțite, dar o duce mai bine ca niciodată. A ajuns să arate așa cum îți dorea și chiar a lansat recent o piesă cu Alex Bobicioiu, fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Doi rromi i-au impresionat pe bucătarii de la Chefi la cuțite

Unul dintre cele mai interesante cupluri care au apărut în cadrul emisiunii de televiziune sunt Letiția și Alexandru Diamant, doi rromi care au gătit bucate tradiționale.

„Această mâncare face parte din cultura noastră. Vreau să-i încânt cu această delicatescă. Letiția a muncit două zile pentru a face acea turtă în cuptorul de cărămidă, să le arătăm cum se făcea pe timpuri turta de mălai țigănească.” , a spus soțul Letiției.

Letiția și Alexandru Diaman, la Chefi la cuțite[Sursa foto: Anena 1]

Alexandru Diamant a venit în emisiune cu câteva cărți scrise chiar de el.

„Eram mic copil și mă duceam cu tata, noi plecam din martie la Timișoara, Arad. Eu sunt țigan argintar, cu inele, cu cercei. În momentul când eu plecam de la școală, îmi dădeau un mic catalog. (...) când ajungeam în comuna asta eu mă duceam la școală, mergeam în clasă. Stăteam două săptămâni îmi punea note și plecam în altă parte. Mă plimbam în toată țara. M-am ambiționat. Am stat să învăț două luni și jumătate în casă și așa am intrat la facultate. Am terminat Facultatea de Istorie-Filologie. Dup am urmat încă odată: Dreptul și Litere. Și îmi place microbul ăsta de jurnalism.” , a spus bărbatul.