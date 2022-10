Cum arată fosta soție a lui Bănel Nicoliță. Iată care este motivul divorțului dintre cei doi. „Regret că mi-am pierdut familia şi toate cele, eu am fost conştient când am făcut lucrul ăsta”

In articol:

Cum arată fosta soție a lui Bănel Nicoliță. În urmă cu doi ani Bănel Nicoliță a trecut printr-un divorț dureros de soția sa, Cristina. Cei doi s-au cunoscut în 2008, pe vremea când Cristina era studentă, iar mariajul lor a durat șase ani, timp în care au apărut pe lume Amalia și Natalia.

Cum arată Cristina, fosta soție a lui Bănel Nicoliță

Iată cum arată fosta soție a lui Bănel Nicoliță!

Bănel Nicoliță și Cristina au pus stop mariajului în urmă cu doi ani. Motivul care a dus la divorț a fost pasiunea lui Bănel pentru fotbal, care l-a costat scump într-un final.

Mai exact, în 2016, Bănel Nicoliță și-a încheiat cariera de jucător și s-a retras din activitate, mutându-se în orașul său natal, Brăila, acolo unde a devenit președinte al clubului local CS Făurei din liga județeană Brăila.

Citeste si: Cine este Bănel Nicoliță. A fost decorat cu două medalii pentru performanțele sale sportive

Pasiunea sa pentru fotbal a dus însă la divorțul de soția sa, din cauza faptului că fotbalistul a investit sume prea mari în echipa Făurei, aspect cu care partenera sa nu era de acord.

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: Patru morți în urma unui accident: femeie însărcinată, soțul ei, fetița lor de 9 ani şi un nepot de 11 ani. Se întorceau de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva- bzi.ro

Bănel Nicoliță a mărturisit faptul că, în prezent, regretă foarte mult deciziile pe care le-a luat la acel moment, realizând că pasiunea sa pentru fotbal l-a făcut să-și ruineze căsnicia.

„Regretul pe care îl am este faptul că m-am dus acolo, am băgat nişte banuţi 5 lei, 10 lei, nu contează, şi nu am fost apreciat! Primăria, da, ajută. Mi-a dat 2 miliarde, de exemplu, dar îţi dădea banii la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni. Păi tu 2 luni de zile ce mâncai? Când tu faci zi de zi antrenamente! Fosta soţie nu a fost de acord, de asta am ajuns la divorţ!

Regret că mi-am pierdut familia şi toate cele, eu am fost conştient când am făcut lucrul asta, dar iubind fotbalul şi îmi doream aşa de mult să fac ceva…”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit kfetele.ro.

Cum arată fosta soție a lui Bănel Nicoliță [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Bănel Nicoliță, adevărul despre apropierea de Vica Blochina: ”O relație frumoasă”. Ce îi leagă, de fapt, pe cei doi

În ce relații sunt Bănel Nicoliță și fosta sa soție în prezent

În prezent, după ce apele s-au liniștit, Bănel Nicoliță și fosta sa soție au rămas în relații bune. Cristina a povestit că Bănel este foarte atașat de fiicele sale și vine să le vadă de câte ori are ocazia.

„Acum sunt bine. Bănel ține legătura cu copiii în continuare, nu este indiferent. Le plătește pensia alimentară, vine și îi vizitează. Nu are un program stabilit în privința acestui lucru.

El vine când poate sau când au nevoie copiii de el. Îi pasă de cei mici, nu îi neglijează. În momentul de față eu mă ocup de copii și de grădiniță, în rest nimic. Nu mi-am mai deschis o altă afacere sau am alt proiect în minte”, a mărturisit Cristina, fosta soție a lui Bănel Nicoliță pentru click.ro.

sursă: click.ro