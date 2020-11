Cum arată fratele mai mic al Lidiei Buble și cu ce se ocupă. FOTO

Lidia Buble ș fratele ei mai mic, Elisei

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Ea provine dintr-o familie foarte numeroasă. Artista a vorbti mereu cu foarte multă mândrie despre familia și copilăria ei, pe care a petrecut-o alături de cei 10 frați ai ei. Deși nu au avut cea mai bună stare materială, Lidia Buble susține că a avut o copilărie memorabilă și mereu va fi recunoscătoare pentru părinții ei. Mama ei nu a lucrat și s-a ocupat de creșterea celor 11 copii, în timp ce tatăl ei a lucrat ca pastor.

„Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena (11 ani), Diana (16 ani), Elisei (18 ani), eu, Estera (23 de ani), Daniel (27 de ani), Corneliu (29 de ani), Daniela (31de ani), Simion (33 de ani), Beniamin (35 de ani), Iosif (37 de ani). Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori”, spunea Lidia Buble într-un interviu acordat în urmă cu mai mult timp.

Elisei Buble și Gabriela, soția lui [Sursa foto: Instagram]

Elisei, fratele Lidiei Buble, s-a căsătorit în 2018

Despre frații și surorile ei, Lidia Buble vorbește cu foarte multă mândrie. Nu mulți stiu cine este cel mai mic dintre băieții familiei Buble. Elisei Buble are 24 de ani și trăiește o frumoasă poveste de dragoste. El este căsătorit de mai bine de doi ani de zile, iar nunta a avut loc în anul 2018. Elsei și Gabriela, soția tânărului, sunt amândoi pocăiți și au au avut o nuntă penticostală.

„Fratele meu Elisei s-a logodit. El s-a logodit sâmbătă și eu am aflat duminică. Când am aflat eram în drum spre casă și m-a bufnit un plâns, nu mai vedeam drumul și am vrut să trag pe dreapta că nu îmi vedea să cred. Am peste 30 de nepoți. Mi-am dorit mereu să am o nepoțică pe care să o cheme Lidia”, a povestit Lidia Buble, pentru un post de televiziune, în urmă cu trei ani de zile.