Cum arăta Gabriela Firea acum 30 de ani. Este de nerecunoscut. FOTO

Cum arăta Gabriela Firea acum 30 de ani pe vremea când și-a început cariera în presă veți afla din imaginile publicate în galeria foto de mai jos. Fostul Primar al Capitalei și-a început cariera în 1990, ca reporter în Bacău.

În prezent. Gabriela Firea este cea mai puternică femeie din PSD. Totodată, a fost prima femeie din istorie care a reușit să câștige alegerile pentru funcția de primar al Capitalei.

Cum arăta Gabriela Firea acum 30 de ani

Gabriela Firea a debutat în 1990 ca reporter săptamânalul „Pur și simplu“ din Bacău, după care s-a transferat la București. Aceasta a mai lucrat ca redactor la Radio Contact și realizator la TVR până în anul 1999.

După 1999, Gabriela Firea s-a reprofilat și a fost consilier de imagine pentru Mugur Isărescu și șef al Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isărescu.

În urmă cu 19 ani, Gabriela Firea s-a alăturat trustului de media, Intact și a fost redactor și prezentator la Antena 1 și Antena 3. Totodată, Gabriela Firea fost și director general al ziarului Financiarul și al revistei Felicia.

În 2012, Gabriela Firea a decis să intre în politică și s-a alăturat partidului PSD. Un an mai târziu a fost aleasă în funcția de președinte al organizației județene Ilfov a PSD, iar la Congresul PSD din 20 aprilie 2013 a fost aleasă vicepreședinte al partidului la nivel național, fiind propusă de Organizația Femeilor Social-Democrate.

În 2016, Gabriela Firea a devenit Primarul General al Capitalei, devenind prima femeie care a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Iar, în prezent, Firea este cea mai puternică femeie din PSD.

Gabriela Firea, conflicte cu președintele României

Gabriela Firea a intrat în conflict cu Klaus Iohannis atunci când actualul președinte al țării era în campanie și îl avea contra candidat pe Victor Ponta (PSD). La acea vreme, Firea era purtătorul de cuvânt al PSD-ului. Gabriela Firea a fost sancționată de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce a făcut niște afirmații ofensatoare la adresa lui Klaus Iohannis

”Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist înseamnă nu doar a fi căsătorit, ci şi a avea copii… Nu eşti un om complet fără să creşti un copil şi consider că, din greşeală, domnul Klaus Iohannis a spus ce gândea atunci când a afirmat că, neinvestind în educaţia copiilor, a investit în imobiliare. Într-un fel, pune mai mult preţ pe investiţia în imobiliare decât în educaţia copiilor”, a declarat Gabriela Firea, în campania electorală.

”Nu toată lumea poate să aibă în mod natural copii, pentru că pot să apară probleme de sănătate, dar poţi să înfiezi un copil dacă vrei să ai o familie completă din toate punctele de vedere. Din perspectiva financiară, nu cred că se punea problema ca familia Iohannis să nu poată îngriji 1-2 copii”, a continuat Firea.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat-o cu avertisment pe Gabriela Firea, pentru afirmația făcută în campanie.

Gabriela Firea și Florentin Pandele, o familie de politicieni

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea este căsătorită cu Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari. Aceștia sunt căsătoriți de zece ani și au împreună doi copii. Cei doi s-au căsătorit la opt luni de la moartea primului soț al Gabrielei Firea, în 2010.

”Florin era amic cu Răsvan din 98. M-a invitat să vizitez Catedrala din Voluntari şi de acolo a început totul. Poate aşa a vrut Cuvioasa Paraschiva, la care eu mă rog foarte mult şi pe care o consider protectoarea mea, iar Catedrala din Voluntari şi oraşul Voluntari sunt sub protecţia Sfintei Cuvioase Paraschiva”, a povestit Firea, pentru Libertatea.

”Am avut o depresie cumplită, m-am tratat cu antidepresive şi cu somnifere”

Gabriela Firea a scris pe blogul personal despre prima căsătorie. Aceasta s-a căsătorit cu Rasvan Firea în 1993, iar doi ani mai târziu a apărut și fiul lor, Tudor Ștefan. Fost atlet şi membru al Comisiei de Marketing a Federaţiei Române de Atletism, Răzvan Firea a decedat în urma unor complicaţii ce au apărut după transplantul de rinichi.

”Am avut o căsătorie reuşită, timp de 17 ani, încheiată din păcate tragic”, spunea Firea.

Gabriela Firea a povestit că a trecut printr-o depresie cumplită după decesul primului soț.

”Am avut o depresie cumplită, m-am tratat cu antidepresive şi cu somnifere. Am crezut că nu-mi voi reveni. Dar nu mi-am pierdut nici o secundă credinţa şi mi-am purtat crucea, spun eu, cu demnitate. Cred că rugăciunile mi l-au scos în cale pe Florin şi nu am vrut să trăim în păcat. Pentru mine, nu este ceva ciudat, întrucât şi cu Răsvan am decis foarte repede să ne căsătorim, să avem un copil”, spunea Firea, în 2010.