Cum arată Gina Pistol, GRAVIDĂ în 8 luni! Luna viitoare îl face tătic pe Smiley! IMAGINI INCREDIBILE cu prezentatoarea tv la shopping!

Frumoasa Gina Pistol, gravidă în 8 luni, face pregătiri pe ultima sută de metri pentru bebelușul care stă să vină pe lume. Prezentatoarea TV și iubitul ei, Smiley, vor deveni părinții unei fetițe în aproximativ o lună de zile.

Cum arată Gina Pistol, gravidă în 8 luni

Chiar dacă se află în ultimul trimestru de sarcină, perioadă când viitoarele mămici experimentează oboseala acută, retenție de apă, picioare umflate și burtică voluminoasă, Gina Pistol pare că face față cu brio provocărilor și este nerăbdătoare să-și strângă copilul la piept.

Până la minunatul moment însă, vedeta vrea să se asigure că este totul pregătit pentru bebelușa ei și a plecat la cumpărături să achiziționeze și ultimele lucruri de care mai are nevoie. Deși are o burtică vizibilă, Gina Pistol se descurcă de minune și este cât se poate de activă, în ciuda kilogramelor pe care le-a acumulat pe parcursul sarcinii.

Paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o într-un mall din Capitală, în timp

Gina Pistol și problemele din timpul sarcinii

ce era la shopping. În imagini se poate observa că sarcina îi priește Ginei Pistol, iar vorba celebră „femeile însărcinate sunt cele mai frumoase ” se aplică cu desăvârșire și în cazul prezentatoarei TV. Îmbrăcată sport, în haine largi și comode, blondina pare ușor obosită din cauza efortului, însă, cât timp a vorbit cu o reprezentantă a unui magazin, și-a revenit și a luat-o iar din loc.

Frumoasa blondină nu a avut o sarcină ușoară pe parcursul celor 8 luni de zile . În repetate rânduri, Gina Pistol le-a dezvăluit fanilor pe rețelele sociale că a trecut prin mai multe stări. Recent, ea a postat un mesaj pe Instagram în care povestește problema legată de respirație pe care a dezvoltat-o în ultimele două luni de sarcină.

Ea a spus că îi este greu să respire corect și a ajuns să sforăie noaptea. „Cam așa respir eu de două luni, mai mult de două luni, că am și rinită de sarcină. De multe ori, bine, de foarte multe ori și sforăi. M-am contrazis cu Andrei până mi-a arătat dovada”,a spus Gina Pistol.

Vedeta a mai spus că se simte din ce în ce mai obosită, odată cu înaintarea în sarcină, ceea ce este firesc în ultimul trimestru. În această perioadă, stările de oboseală se accentuează, iar energia nu mai este la cote maxime în cazul viitoarei mămici. „Am o stare de zi de duminică continuă . Vreau doar să stau, să lenevesc, să dorm, să ascult muzica, să citesc.

Mai gătesc din când în când câte ceva, atât cât pot eu, pentru că deja nu mai pot. Orice fac este înmulțit cu 10 ca nivel de greutate. Mai am puțin și intru în luna a opta, practic mai am foarte puțin. Doamne, abia aștept!”, spunea Gina Pistol.

Iubita lui Smiley a mai adăugat faptul că i se umflă și mâinile destul de tare. „Am început să obosesc. Mai am puțin și intru în trimestrul trei de sarcină și am început să obosesc foarte repede. Plus că mi se umflă mâinile . Zici că sunt degetele lui Scărlătescu. Să știți că buzele nu sunt umflate, că nu mi-am injectat nimic în ele. De la sarcină e, că mă tot întrebați”,spunea vedeta Antena 1.