Cum arată mama lui Dan Bălan. La 62 ani are o siluetă de invidiat

In articol:

Dan Bălan este unul dintre cei mai consacrați artiști din Republica Moldova. Cântărețul nu se poate lăuda doar cu o carieră impresionantă în industria muzicală, ci și cu celebra sa mamă, Ludmila Bălan.

Cum arată mama lui Dan Bălan la 62 ani

„Tanti Ludmila”, cum este cunoscută mama lui Dan Bălan, are vârsta de 62 de ani și stârnește controverse cu fiecare apariție a sa. Vedeta arată ca o tânără de 20 de ani, pentru că obișnuiește să-și scoată în evidență silueta fără cusur prin haine tinerești.

Ludmila Bălan este soția diplomatului Mihai Bălan și a devenit cunoscută prin intermediul emisiunilor pentru copii din anii ’90 pe care le prezenta. Acestea sunt „Noapte bună, copii!”, „Căsuța cu povești”, „De la 5 la 10” și „Tanti Ludmila Show”.

Ludmila Bălan

În România, moldoveanca a devenit cunoscută datorită fiului său, cântărețul Dan Balan, fondatorul uneia dintre cele mai de succes trupe de băieți, O-zone.

Cum se menține tânără Ludmila Bălan

Mama lui Dan Bălan face eforturi mari pentru a-și păstra aspectul tânăr. „Tanti Ludmila” petrece foarte mult timp în sala de fitness, acolo unde face atrenamente intense pentru a-și menține silueta de invidiat.

Mai mult, vedeta frecventează saloanele de înfrumusețare, unde beneficiază de cele mai bune tratamente.

Moldoveanca primește multe aprecieri în mediul online, acolo unde postează des fotografii din vacanțe și nu numai. Doar pe Instagram, mama lui Dan Bălan are peste 30 de mii de persoane care o urmăresc.

Mama lui Dan Bălan

Ce regretă Ludmila Bălan

Ludmila Bălan are doi copii și spune că nu a reușit să petreacă mult timp alături de ei când erau mici, din cauza profesiei sale. Ea a declarat cu ceva timp în urmă că acesta este singurul său regret atunci când privește în urmă. „Nu regret nimic din ceea ce am făcut. Singurul lucru de care îmi pare rău este că nu am fost alături de copiii mei atât cât mi-ași fi dorit, dar așa erau timpurile, timpuri grele, de altfel.

Încă lui Dănuț am mai reușit să-i spun povești până la vârsta de trei ani, dar Sandei nu am reușit, fiindcă munceam foarte mult, eram la televiziune din zori și până seara. Eu sunt o fericită pentru că am doi copii extraordinari. Eu le-am oferit libertate și ei au fost independenți. Au putut să învețe din greșelile lor. Sunt fericită, deoarece ei au știu să tragă concluzii corecte și să aleagă drumul cel bun”, spunea ea.