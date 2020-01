Mormântul lui Marcel Toader a fost vizitat pe 4 ianuarie, ziua în care Marcel ar fi împlinit 57 de ani. Cea care a făcut acest gest este Diana Bisinicu, fina afaceristului decedat acum 5 luni, pe 3 august 2019. (vezi de ce meserie s-a apucat fiul lui Marcel Toader după decesul acestuia)

“Nașule, in primii 5 ani de când ne-ai cununat am fost mereu de ziua ta împreuna și la 00:00 îmi spuneati cu toții și mie “la mulți ani”! Astăzi nu te-am mai găsit acasă sa îți urez ceea ce îți uram in fiecare an! Te-am găsit la locul tău de veci! De ziua ta îți urez sa fii la fel de vesel, linisitit și fericit, așa cum mi-ai apărut in vis acum câteva zile! Oriunde ai fi! Te iubim”, a postat Diana.

Cum arată mormântul lui Marcel Toader. S-a stins din viață pe 3 august 2019

Omul de afaceri a fost înmormântat în cimitirul din localitatea Cumpăna, județul Constanța, lângă tatăl său. Mama lui Toader a fost cea care a insistat ca Toader să fie înmormântat ”acasă”. Marcel Toader s-a stins din viață pe 3 august 2019, la vila unor prieteni din Periș. Toader se afla pe terasa vilei și s-a prăbușit fulgerător din cauza unui stop cardiac. Imediat a fost chemată o ambulanță, iar medicii au încercat zadarnic, timp de aproape o oră, să-l resusciteze.

”Nașul meu ne-a spus, mie și lui Cătălin, că își dorea o soție, o femeie cu care să trăiască până la adânci bătrâneți. Asta îmi spunea mereu... Mergeam la el cu Cătălin și vorbeam... Dar, când vorbim despre Marcel Toader, ar trebui să spunem că este un fost triplu campion național, despre asta este vorba atunci când vorbim despre Marcel Toader”, a declarat Diana Bișinicu, la un moment dat, pentru WOWbiz.ro.