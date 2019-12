Cei patru copii ai lui Anghel Iordănescu au rămas prieteni din copilărie cu băiatul fostului ministru Gabi Oprea. Cum Edi era un pic mai mare decât Andrei, Alexandru și Maria, locul actualului antrenor al lui Gaz Metan Mediaș a fost luat în casa lui Iordănescu de către Gabriel, băiatul fostului ministru Gabriel Oprea. Drept dovadă a prieteniei dintre ei, Maria a postat recent, cu ocazia căsătoriei lui Oprea jr cu aleasa lui, Davida, următorul mesaj.

Citeste si: Daniela Crudu îşi roade unghiile de invidie pentru că a ratat ocazia de a fi mireasă! Gabriel Oprea Jr a făcut nuntă cu femeia cu care a înlocuit-o pe asistenta tv! FOTO

”Acum mai bine de 20 de ani eram in dreapta ta, azi am avut ocazia sa fiu tot acolo, langa tine, in cea mai speciala zi si pentru asta iti multumesc! Ma uit la poza si vad un barbat in adevaratul sens al cuvantului, un suflet bun, un suflet cald, nevinovat. Si cum Dumnezeu uneste destine si inimi de aur, care se aseamana, tie ti-a scos in cale cel mai minunat om, o femeie cum rar exista...a tinut-o ascunsa bine, pana cand tu te-ai deschis ca un boboc si ai fost pregatit sa o primesti in viata ta. Azi nu sunt mandra doar de tine, sunt mandra de voi, dar mai ales de ea! Sunt sigura ca o sa fie cea mai buna sotie, mama si ca te va sustine neconditionat in tot ce vei face. De azi, porniti ca un intreg, de pe peronul vietii, in calatoria numita “familie”, iar eu...eu de azi sunt un simplu spectator, din tribune, care va va urmari pasii, (fara sa te mai bat la cap cu 100 de sfaturi) fiindca locul de sora e de azi pe pozitia 2, iar sotia este acum, cea dintai. Azi, cel mai mic dintre cei 4 frati ai mei este cap de familie!”, a notat Maria Iordănescu, care a ridicat câteva fotografii din copilărie, în care apare împreună cu Gabriel.