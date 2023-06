„Cum ați putut să ratați victoria?” Răspunsul neașteptat oferit de selecționerul Elveției la întrebarea unui jurnalist român

In articol:

Tricolorii au reușit o figură frumoasă în ultimele minute din meciul cu Elveția, de luni seara, 19 iunie, când au reșit să egaleze scorul, 2-2.

Selecționerul Murat Yakin, despre pierderea meciului cu România

Iată cum i-a motivat selecționerul Elveției, Murat Yakin, pierderea jocului unui jurnalist român!

Selecționerul Elveției, Murat Yakin, a vorbit despre meciul pierdut cu România în ultimele minute, scor 2-2. Potrivit jurnaliștilor elvețieni, întrebat fiind de către un reporter român: „Cum ați putut să ratați victoria?”, Yakin a răspuns că fotbaliștii lui Edi Iordănescu au realizat „un miracol”.

Citește și: David Popovici a vorbit despre Campionatele Mondiale de natație din Japonia! Cum se pregătește sportivul pentru acestea: „Trebuie să compensez cumva că sunt mai filiform”

Ulterior, Murat Yakin a continuat prin a spune că din siguranța că nimic rău nu se mai poate întâmpla în defensivă, în ultimele momente, jucătorii elvețieni au lăsat garda jos, ceea ce nu a fost un lucru benefic pentru ei.

Totodată, selecționerul Elveției a dezvăluit că dezamăgirea este uriașă, însă au „suficientă calitate” pentru a nu fi neliniștiți după acest rezultat.

„Trebuie să iei vina asupra ta când nu reușești să câștigi un astfel de meci. Am făcut un meci perfect timp de 89 de minute. Adversarul era K.O., dar apoi am pierdut controlul. Am fost prea siguri că nimic rău nu se poate întâmpla în defensivă. De asemenea, am mai ratat și două-trei ocazii clare de gol.”, a declarat Murat Yakin, citează digisport.ro.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: „Eu plătesc tot. Banii mei sunt banii noștri, banii lui sunt banii lui”. Claudia Puican, soția lui Armin Nicoară, recunoaște că ea este cea care ține casa- kanald.ro

Citeste si: O femeie de 99 de ani a devenit virală după ce a oferit un sfat de viață. „Fă-ți ție o favoare, nu copiilor, nu lumii”- stirileprotv.ro

„Când mă uit în spate, îmi dau seama că trebuia să fim mai deștepți, pentru a conserva rezultatul. Dar nu îmi pot învinovăți echipa pentru că a continuat să atace. Dezamăgirea e uriașă, după acest rezultat în fața propriilor fani, pe un stadion arhiplin. Dar, avem suficientă calitate ca să nu fim foarte neliniștiți după acest rezultat.”, a încheiat selecționerul Elveției.

Valentin Mihăilă, eroul României la Lucerna [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: FCSB își poate lua „adio” de la una dintre „perlele” sale! Cine este jucătorul care a primit „o ofertă foarte bună” din SuperLiga

România este pe locul doi în grupă, după patru etape jucate

România rămâne pe locul doi în Grupa I, după punctul surpriză obținut de jucătorii primei reprezentative spre finalul meciului cu Elveția. Astfel, la sfârșitul etapei a patra, țara noastră are opt puncte, două sub favorita Elveția și unul peste Israel, selecționata cu care tricolorii vor disputa poziția a doua, care duce la EURO 2024.

Citeste si: „M-am dus cu ea și am hotărât să rămânem împreună într-o relație. Bineînțeles că i-am prezentat-o Danei.” Miron Cozma a vorbit despre idila pe care a avut-o cu Marinela Nițu. Cei doi au trăit clipe de neuitat- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi? Anunțul bisericii- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fentat Shakira presa și a lăsat să se înțeleagă că ar fi într-o relație cu Lewis Hamilton când, de fapt, altul este adevărul- radioimpuls.ro

1. Elveția- 10 puncte

2. România- 8 puncte

3. Israel- 7 puncte

4. Belarus- 3 puncte

5. Kosovo- 3 puncte

6. Andorra- 1 punct

Citește și: Sorin Cârțu se retrage din fotbal! Cine va fi noul președinte al Universității Craiova: „Mie mi-a spus că...”

Programul complet al grupei

25 martie 2023: Belarus – Elveția 0-5, Andorra – ROMÂNIA 0-2, Israel – Kosovo 1-1

28 martie 2023: ROMÂNIA – Belarus 2-1, Kosovo – Andorra 1-1, Elveția – Israel 3-0

16 iunie 2023: Kosovo – ROMÂNIA 0-0, Belarus – Israel 1-2, Andorra – Elveția 1-2

19 iunie 2023: Elveția – ROMÂNIA 2-2, Belarus – Kosovo 2-1, Israel – Andorra 2-1

9 septembrie 2023: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Sursa: digisport.ro