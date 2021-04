Valentina Pelinel, din nou însărcinată?! Cristi Borcea aruncă bomba: ”Al zecelea și gata”

In articol:

Cristi Borcea și Valentina Pelinel trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. Cei doi au împreună un băiețel și două fetițe. Se pare că afaceristul și frumoasa blondină nu-și doresc să se oprească aici! Borcea a recunoscut că mai vrea un copil cu soția lui și gata, ”se retrage”.

Fostul acționar de la Dinamo pare să nu glumească deloc și cine știe, poate curând fostul model va da vestea cea mare, conform căreia va fi, din nou, mămică!

” Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace”, a mărturisit Cristi Borcea, în cadrul unei emisiuni TV.

Câți copii are Cristi Borcea

Cristi Borcea are doi băieți și o fetiță cu prima soție, Mihaela.

Copiii fostului acționar al al clubului Dinamo București, au crescut mari, Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt niște adolescenți de 17 ani.

Cu a doua soție, Alina Vidican, Cristi Borcea a făcut un băiețel și o fetiță.

George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani. În timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea avea o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu din care a rezultat o fetiță Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani. Cristi Borcea este căsătorit în prezent cu Valentina Pelinel. Frumoasa soție i-a dăruit acestuia un băiețel și două fetițe gemene. Milan are 4 ani, iar gemenele Indira Maria și Rania Maria au aproape 2 ani.

„ Am patru copii concepuți în detenție. Cei trei cu Valentina și Gloria, din cea de-a doua căsătorie. Nu am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent”, a spus Borcea la GSP.ro.