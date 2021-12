Cum au marcat-o pe Alexandra Stan violențele impresarului ei! „Trebuie să ne scoatem pe noi din momentele nasoale”

In articol:

Alexandra stan este una dintre cel ami iubite și apreciate din industria muzicală autohtonă! Piesele ei se clasifică la scurt timp de la lansare pe cele mai înalte locuri în topurile muzicale, iar

melodiile este sunt apreciate nu doar în România, ci și peste graniță. Totuși, drumul spre succes nu a fost tot timpul unul ușor, ci presărat cu multe obstacole și momente mai puțin plăcute pentru artistă.

Unul dintre aceste momente grele l-a traversat în urmă cu mai bine de opt ani, atunci când impresarul ei, omul în care avea cea mai mare încredere, i-a dat o lecție dureroasă și la propriu și la figurat. Alexandra Stan încă are răni adânci pe suflet, pe care încearcă să le vindece. Iată ce a povestit vedeta despre acel episod traumatizant din viața ei, la ani buni de când s-a întâmplat.

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan, despre cel mai mare obstacol din viața ei: „A fost cel mai important, cel mai traumatic și cu cel mai mare impact de până atunci”

Vedeta rememorează și acum episodul violent la care a fost supusă de impresarul ei. Au urmat mai apoi momente grele și dureroase, însă, a înțeles că trebuie să-și adune forțele și că trebuie să treacă peste, căci toți ochii erau ațintiți asupra ei și trebuia să fie un exemplu pentru fanii pe care îi are.

„Cel din 2013 cu violența a fost cel mai important, cel mai traumatic și cu cel mai mare impact de până atunci. Au fost și ulterior momente, când mi-am schimbat casa de discuri, când m-am mutat în L.A., când mi-am produs propriul meu album care se numește Mami.

Trebuie să ne scoatem pe noi din momentele nasoale, pentru că în special copiii și tinerii ne urmăresc și că trebuie să arătăm că drumul e în față, asta e super important ”, a declarat Alexandra Stan pentru Unica.

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan, la un pas să devină vedetă pe o platformă destinată adulților: „Aproape mi-am făcut cont”

Vedeta a povestit într-un podcast că a fost contactată de un reprezentant al unei platforme destinate, exclusiv, adulților și că a fost chiar tentată să semneze cu ei. Totuși, Alexandra Stan a refuzat, căci și-a dat seama că este o persoană publică și că acest lucru ar putea să-i afecteze imaginea. Mai mult, se pare că un filmuleț cu ea în ipostaze indecente ar circula deja în mediul online.

„Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ”deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a declarat Alexandra Stan, în cadrul podacstului lui cu DJ Gojira.