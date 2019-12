Bogdan Mocanu și Andra își trăiesc dragostea și în afara casei de la Puterea Dragostei. Cei doi foști concurenți locuiesc împreună și au dovedit într-un test făcut în studioul WOWbiz.ro că se cunosc foarte bine.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Bogdan Mocanu a făcut și o dezvăluire din intimitatea lui cu Andra. Bogdan a mărturisit că este înnebunit după Andra, îi adoră trupul și trăsăturile chipului. Ei bine, fostul concurent de la Puterea Dragostei a dezvăluit că le-a pus nume sânilor iubitei sale. ”Ed și Edi, așa le spun eu sânilor Andrei”, a spus Bogdan Mocanu.

Însă, iubitul Andrei spune că nu are o parte preferată a corpului frumoasei brunete.

Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei este extrem de gelos ”Are o gelozie extremă”

Dezamăgit enorm în dragoste, Bogdan Mocanu a suferit după Roxana de la Puterea Dragostei, el revenindu-și, cu adevărat, abia în momentul în care, în cel de-al doilea sezon al emisiunii moderate de Andreea Mantea, a cunoscut-o pe frumoasa Andra. Doar că și relația cu Andra este, pentru Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei, una cu suișuri și coborâșuri, iar de curând s-a tot speculat că relația lor este în mare impas.

În premieră pentru WOWbiz.ro, Andra de la Puterea Dragostei l-a acuzat pe Bogdan Mocanu că o ține ca într-o "colivie".

”Nu suportă să se uite vreun băiat la mine, asta este în capul lui, chiar dacă nu am nici o treabă cu niciunul. Este atât de gelos, uneori, pot să spun, că are o gelozie bolnavă. Se ajunge până într-acolo încât, atunci când el este plecat, îmi interzice să ies din casă, chiar și cu o fată!!! Și atunci, ajungem ne certăm, îi spun…”măi, omule, stai puțin, tu ești la evenimente, ești înconjurat de fete frumoase, faci poze cu ele și ”prostuța” de Andra stă acasă?!” Sunt îndrăgostită de el, îl ascult, ce să fac, dar nu îmi place, repet, are o gelozie posesivă. Nu mai pot să continui așa, trebuie să rezolvăm situația. Acum, când o să se întoarcă din Germania, unde a fost la un concert, o să avem o discuție, în care am să îi explic ce îmi convine și ce nu. Sunt sigură că o să înțeleagă, pentru că mă iubește”, a spus Andra Volos în studioul WOWbiz.ro, confirmând problemele pe care le are în cuplu cu Bogdan Mocanu de la ”Puterea Dragostei”.