Cum s-a apucat Dana Roba de machiaj?! Toată țara a văzut drama prin care a trecut, dar puțini sunt cei care știu ce a motivat-o să-și aleagă meseria | EXCLUSIV

Dana Roba a știut încă de la o vârstă extrem de fragedă ce își dorește să facă și mai ales unde ar vrea să lucreze.

Deși toată lumea cunoaște drama prin care a trecut make-up artistul vedetelor, sunt puțini cei care știu povestea din spatele meseriei sale.

În prezent, Dana Roba le machiază pe unele dintre cele mai cunoscute artiste din România. Zeci de vedete i-au trecut pragul și au apelat la serviciile ei, ori de câte ori au avut nevoie. Au legat și prietenii frumoase, așa cum s-a întâmplat cu artista Carmen de la Sălciua, care i-a fost alături cu mesaje de susținere pe parcursul tragediei pe care Dana a trăit-o.

Tragedia prin care a trecut Dana Roba recent a șocat toată România. Nu sunt însă multe persoane care știu povestea din spatele make-up artistului și mai ales cum s-a apucat frumoasa brunetă de machiaj. WOWbiz.ro vă prezintă, în exclusivitate, detalii mai puțin știute din viața vedetei.

Cum s-a apucat Dana Roba de machiaj

În urmă cu câțiva ani, Dana Roba a fost invitată în emisiunea Corneliei Ionescu așa că a dezvăluit, în platoul WOWbiz.ro

cum a decis să se apuce de make-up și mai ales când a început această pasiune.

Vedeta a mărturisit că a simțit încă din prima clipă că este făcută pentru make-up așa că încă din liceu era pregătită oricând cu toate lucrurile care se regăsesc în trusele de machiaj.

"M-am apucat de machiaj pentru că asta mă vedeam făcând de când eram eu mică. Primea mea interacțiune cu make-up a fost la vârsta de 5 ani, când am găsit un ruj pe stradă și m-am dat cu el la ochi. Atunci a fost pentru prima dată când eu am simțit că trebuie să fac meseria asta.

Anii au trecut, părinții mei voiau să mă fac asistentă sau farmacistă, eu nu aveam nicio treabă cu latura asta, plus că la farmacie trebuia să înveți foarte mult și nu era de mine. Eu m-am născut artistă și asta sunt de când mă știu.

M-am dus și am făcut cursuri de make-up. În timpul liceului, la mine la bancă găseai absolut toate machiajele, de la rujuri la fonduri de ten. Salonul Dana Style era la mine la bancă. Dacă voiai să îmi ceri un pix, la mine nu găseai(...) Colegele mele de clasă mi-au devenit cliente la machiaj", a povestit Dana Roba, la WOWnews, în trecut.

Dana Roba se machia de la 15 ani

Vedeta a fost întrebat și de la ce vârstă a început ea să se machieze. Extrem de sinceră, Dana Roba a recunoscut că se machiază de la 15 ani, iar la început nu folosea fond de ten, ci doar blush, mascara și ruj.

"De la 15 ani mă machiam, dar nu aveam voie să îmi dau cu fond de ten. Doar blush, mascara, ruj așa foarte light. În toți anii de liceu am fost la școală în tocuri, cu poșetă și machiajul acela.

Așa eram eu o domnișoară, dar a fost o perioadă superbă în viață. Îmi place ceea ce fac, important este că fac tot ceea ce îmi place, pentru că dacă nu mi-ar plăcea, nu aș putea să stau atâtea ore la muncă. Chiar și gravidă stăteam câte 16 ore la muncă", a mărturisit atunci Dana Roba.

Dana Roba, motivată să muncească de fetele sale

Întotdeauna și-a iubit meseria și, deși a fost însărcinată de două ori, Dana Roba a ales să meargă la salon până în ultimele zile înaintea nașterii. Odată ce au venit copiii, make-up artistul vedetelor a fost și mai motivat să muncească.

"Acum sunt mai motivată să muncesc pentru că am copii, trebuie să muncesc mai mult, trebuie să le ofer absolut totul", a explicat atunci Dana Roba.

De casă se ocupau la acel moment soacra și soțul Danei Roba. Make-up artistul avea toată ziua ocupată la salon așa că și-a dedicat cea mai mare parte a timpului carierei.

"Grijă în sine au soțul meu și soacra mea. Ei se ocupă cel mai mult de fete. Eu, din punct de vedere financiar. Cineva trebuie să aducă și bani în casă, eu nu am stat niciodată în concediu de maternitate sau așa.

Eu, după două săptămâni după ce am născut fetele m-am întors la muncă.(...) Nu puteam să stau acasă și am lucrat inclusiv până în momentul în care am născut, înainte cu o zi", mai explica Dana Roba, în 2020.

