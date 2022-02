Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc? Antrenorul a dat cărțile pe față: "Am văzut-o la un eveniment"

In articol:

Laurențiu Reghecampf a oferit primele amănunte despre momentul în care a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Antrenorul a dezvăluit că a văzut-o pe iubita lui la un eveniment, în urmă cu aproape doi ani.

Cum s-au cunoscut Reghe și mama copilului său?

Laurențiu Reghecampf a povestit că prima oară a văzut-o pe Corina Caciuc la o petrecere, însă inițial nu a intrat în contact cu aceasta. Abia după un timp antrenorul a încercat să ia legătura cu actuala iubită și să o cunoască cu adevărat: "Am cunoscut-o acum aproape un an și opt luni, doi ani, cam pe-acolo, la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct, doar am văzut-o.

Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Captură YouTube]

După care am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo." , a declarat Laurențiu Reghecampf, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță.

Laurențiu Reghecampf și Corina, alături de Luca și iubita lui [Sursa foto: Instagram]

"Sunt foarte fericit, o iubesc"

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că este foarte fericit alături de actuala lui parteneră. Antrenorul a mărturisit că viața lui a luat o întorsătură pozitivă de când a luat decizia de a pune punct relației cu Anamaria Prodan: "Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună.

Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria să aibă parte de același lucru.", a adăugat Reghe, în cadrul podcastului menționat.