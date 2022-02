Cum s-au cunoscut nea Mărin și soția lui? Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de 43 de ani: "A făcut din mine ceea ce eu sunt azi!"

In articol:

Toată lumea îl cunoaște pe nea Mărin, însă puțini știu cum arată soția lui. Coregraful a povestit recent, într-un interviu acordat viva.ro, cum a ajuns să se îndrăgostească de Mioara, femeia care îi stă alături de 43 de ani și care i-a dăruit două fete.

Nea Mărin și soția lui se știu din copilărie

Nea Mărin a dezvăluit că el și soția lui s-au cunoscut la vârste fragede, pe când erau elevi. De atunci, celebrul coregraf nu și-a mai putut lua ochii de la aceasta, așa că mai târziu a cerut-o în căsătorie, după cinci ani de relație: "Eram copii când ne-am cunoscut. Eu treceam clasa a zecea, ea terminase clasa a opta. Suntem din același sat. Țin minte și acum că era frumoasă și deșteaptă foc, iar eu… deștept și dat naibii la toate tâmpeniile posibile. Verișorii ei, cu care își petrecea timpul liber, erau colegi cu mine, eu îi vizitam, și uite așa, încet, încet, ne-am apropiat. Prietenia noastră a durat cinci ani.

Nea Mărin, alături de familia lui [Sursa foto: Facebook]

După aceea, a terminat liceul și a decis să fie învățătoare în sat. Eu eram la București și, într-una dintre zile, am mers acasă și am chemat-o să se angajeze aici, i-am zis direct că vreau să mă căsătoresc cu ea. Asta se întâmpla în decembrie 1979. Apoi au apărut copiii, nepoții. Ducem o viață foarte frumoasă împreună și de fiecare dată când sunt înconjurat de oameni le spun același lucru – dacă nu mă căsătoream cu Mioara mea, nu mă mai căsătoream cu altcineva. A făcut din mine ceea ce sunt eu azi, m-a înțeles, s-a ocupat de copii, iar eu am tras să îmi îndeplinesc datoria, am făcut tot posibilul să avem din ce trăi." , a mărturisit nea Mărin, pentru sursa citată.

Nea Mărin și soția lui [Sursa foto: Facebook]

Nea Mărin, secretul din spatele unei căsnicii de 43 de ani

Nea Mărin a dezvăluit că el și soția lui au ținut cont de două aspecte foarte importante atunci când au pornit împreună pe același drum.

Coregraful spune că iubirea și respectul reciproc au stat întotdeauna la baza relației cu Mioara, mama copiilor săi: "Eu pot să spun două "secrete" care sunt la îndemâna tuturor: iubirea și respectul. Tot timpul mi-am iubit soția și am respectat-o, și din partea ei am primit același lucru. Aceste două ingrediente, dacă există împreună, pot face ca o căsnicie să meargă, în ciuda tuturor problemelor care pot apărea pe parcursul vieții.", a mai spus Nea Mărin, pentru aceeași sursă.