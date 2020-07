In articol:

Frumoșii tineri îndrăgostiți au recunescut faptul că Andreea Mantea a făcut totul ca ei doi să fie împreună. Acum Berna și Philip își trăiesc dragostea înfiripată în casa Puterea Dragostei.

Iată ce mesaj au transmis Berna și Philip pentru Andreea Mantea, înainte de Finala Puterea Dragostei

”Vă mulțumim că ați fost lângă noi și că mereu ne-ați dat sfaturi bune. Ați fost ca o soră, ca o mamă pentru noi. Am ascultat sfaturile pe care ni le-ați dat, mai ales în momentele grele în care am apreciat, am simțit că sunteți parte din noi. Ați fost un exemplu pentru noi! Vă mulțumim că ne-ați învățat să ne spunem mereu ce avem pe suflet. Vă iubim! Credeți-ne că tot publicul acesta o să vă simtă lipsa. Abia așteptăm să ne întâlnim și în București”, este mesajul celor doi îndrăgostiți pentru Andreea Mantea.

Berna și Philip s-au cunoscut la Puterea dragostei, iar iubirea dintre ei s-a concretizat cu o cerere în căsătorie în urmă cu câteva săptămâni. Berna și Philip s-au mutat împreună în așteptarea Finalei Puterea Dragostei de astăzi, de la Kanal D.

Motivul pentru care Andreea Mantea nu va mai prezenta Puterea dragostei

După doi ani în care a fost prezentatoarea Puterea dragostei, Andreea Mantea a renunțat la emisiune.

Invitată la Teo Show, Andreea Mantea, care este și o mămică devotată, a vorbit despre motivele care au determinat-o să renunțe la emisiunea Puterea Dragostei, în ciuda faptului că era respectată și iubită de concurenți și de milioane de telespectatori.

Din cauza virusului, nu a putut reveni în țară timp de mai multe luni, așa că a decis să se întoarcă definitiv de dragul băiețelului ei David.

„Am ales cu teama de a nu trece anii pe langa mine și era vorba și despre David. El începuse să îmi pună tot felul de întrebari ciudate. De exemplu: „Mama, copilăria ta era tot așa, făra bunici? Tu nu aveai bunici?” O data, de două ori, de trei ori… Se uită în gol foarte des. Dar eu nu m-am speriat pentru ca asa eram si eu, foarte ganditoare. M-am gândit că așa e și el. Dar intrebarile eu continuat: „Tu cati prieteni aveai? Tu te vedeai cu el? I-am explicat despre acest virus, cred ca el stie mai multe decat mine, stie regulile mai bine, dar nu vreau ca asta sa creeze traume. Vedeam atata trairi intense in casa, oamenii au trairi, tot felul de povesti, iar eu si copilul meu nu traiam asa cum ne doream noi, asa cum mi-as fi dorit eu, pentru el si pentru mine”, a declarat Andreea Mantea la Teo Show, despre decizia dificilă de a renunța la postul de moderatoare a emisiunii Puterea Dragostei pentru a se întoarce în țară, aici unde locuiesc și bunicii lui David, fiul ei. Citeste CONTINUAREA AICI