Cum se împart banii în familia Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda. Cei doi îndrăgostiți au dezvăluit cine plătește facturile

Relația dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda a început în 2020, chiar înainte ca pandemia să pună viața normală pe stop și să anuleze concertele.

Cei doi îndrăgostiți nu s-au mai putut vedea, având în vedere că frumoasa brunetă era la Chișinău, iar el era la București, însă comunicare a stat la baza relației lor pe perioada lockdownului.

În prezent, Cleopatra și Edward sunt căsătoriți și locuiesc împreună. Fiica lui Pavel Stratan s-a mutat alături de soțul ei, iar viața în doi este cât se poate de frumoasă pentru ei. Activitățile casnice se împart la doi, iar același lucru se întâmplă și cu obligațiile financiare ale familiei. Artiștii au povestit, la „Duet cu Alexandra”, cum se împart banii și responsabilitățile în casă, dar și ce provocări au întâmpinat.

Cum se împart banii în familia Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda

Așa cum se întâmplă în orice cămin, în casa fiicei lui Pavel Stratan și a lui Edward Sanda există treburile casnice, dar și treburile ce țin de economic familiei, la care participă ambii parteneri.

Cleopatra și Edward au mărturisit, la Duet cu Alexandra, că activitățile casnice se împart la doi, iar ceea ce poate face ea poate face și el și invers. Bruneta și soțul ei au vorbit și despre bani, iar economiile pe care le fac se duc pe vacanțe sau alte lucruri care ăi ajută să se bucure de tinerețe și să își creeze amintiri frumoase.

„Încă nu am trecut prin toate situațiile vieții ca să pot să îmi dau seama ce poate face el și eu nu, dar din ceea ce am trăit până acum, de când ne-am mutat împreună, ce pot să fac și eu poate să facă și el și invers”, i-a mărturisit Cleopatra Stratan, Alexandrei Ungureanu la emisiunea online.

Cei doi au fost întrebați și cine plătește facturile, iar Edward Sanda a dezvăluit că se împart cheltuielile la amândoi.

„Ne împărțim toate atribuțiile, de la spălat vase, curățenie, cumpărături, strâns de haine și facturi, absolut toate, astea de împart”, a explicat el.

În ceea ce privește economiile cuplului, fiecare își câștigă banii, însă au economii comune tocmai pentru a se putea bucura și împreună ce banii pe care îi fac prin vacanțe sau alte activități care le aduc zâmbetul pe buze.

„Îi punem la același loc. Punem ban pe ban ca să mergem în vacanțe să ne bucurăm și noi de tinerețea noastră”, au precizat cei doi.

Cum se înțeleg cei doi soți cu părinții

Edward Sanda a recunoscut că a avut emoții atunci când a aflat Pavel Stratan că el este îndrăgostit de fiica lui, însă lucrurile au decurs normal și natural, dat fiind faptul că cei doi cântăreți se cunoșteau destul de bine.

„La prima întâlnire am avut emoții eu. Totul a fost bine, cum e și acum. Eu mă știam cu tatăl ei, lucram înainte și practic nu a fost ceva nou pentru el să mă cunoască de la zero. Tocmai de asta cred că a fost ok de la început și nu am dat de nicio situație așa ciudată. A presimțit el așa că se leagă ceva între noi”, a povestit Edward Sanda.

La rândul ei, Cleopatra a dezvăluit că părinții au contribuit foarte mult la întâlnirea lor, iar chimia extraordinară pe care au avut-o ea și Edward Sanda a fost elementul care i-a făcut să nu se mai despartă unul de celalalt.

„ Părinții noștri au contribuit foarte mult la relația noastră, la modul că ei ne-au ajutat foarte mult ca noi să ne întâlnim și să ne închegăm noi doi relația de prietenie. Eu fiind peste tot cu tatăl meu și întâlnindu-mă cu el în același context, el a văzut din prima chimia noastră și a încercat să facă tot posibilul ca să ne apropie”, a povestit Cleopatra Stratan.

Cum s-au cunoscut Edward și Cleopatra

Artista a povestit cum l-a cunoscut pe actualul soț și mai ales cum s-a îndrăgostit de el. Atunci când l-a cunoscut, frumoasa cântăreață s-a îndrăgostit pe loc și recunoaște că îl remarcase în urmă cu ceva timp înainte, în videoclipul piesei „Doar pe a ta”, cu Ioana Ignat.

„M-am dus la studio unde știam că este el artist,(...) voiam ca Randi să îmi facă piesă pentru că îmi plăcea foarte mult cum cântă. Atunci nu mi-am dat seama că el e la același studio(...) Am aflat că el e acolo, ne-am întâlnit în a 7-a și am făcut cunoștință. Eu aveam 15 ani(...) Eu m-am îndrăgostit pe loc, a fost dragoste la prima vedere, lui i-a luat mai mult să înțeleagă asta. Eu eram și cu tata, el credea că eram prea mică, era și distanța pentru că eu atunci eram la Chișinău ”, a povestit cântăreața, la Duet cu Alexandra.

Pandemia a fost un moment crucial pentru relația lor, povestea de iubirea a început în februarie 2020, iar la scurt timp, cei doi au fost separați de restricții și lockdown, unul fiind la Chișinău, iar celălalt la București.

„Exemplul cu pandemia cred că a fost cel mai greu moment pe care noi l-am simțit, pentru că era distanța și am stat foarte mult(...) Eu eram la liceu și noi ne gândisem atunci că o dată pe lună apucăm să ne vedem, eu mai veneam la București, el la Chișinău și am zis că o să rezistăm.

Noi suntem împreună de pe 11 februarie și în martie s-a dat lockdown total. Până în luna iulie, cinci luni, noi am stat cu telefonul în față, doar pe FaceTime, ore în șir, în fiecare zi și ne enervam foarte mult că nu ne puteam vedea(...) Totuși nu ne-a împiedicat să vorbim, să ne cunoaștem, iar apoi ne-am dat seama că poate a fost mai bine așa, că Dumnezeu ne-a dat șansa să vorbim, să ne cunoaștem”, a povestit Cleopatra Stratan.

