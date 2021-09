Cum se înțeleg Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana, de când sportivul s-a mutat singur în alt oraș? "În 14 ani, mereu am fost tot plecat"

In articol:

Cătălin Moroșanu a făcut multe sacrificii de-a lungul timpului, în ceea ce privește cariera. Soția lui i-a fost mereu aproape și l-a înțeles, fiind un real sprijin pentru luptător.

Așa s-a întâmplat și de această dată, căci fostul concurent de la Survivor a decis să facă un pas important în viața profesională și să-și deschidă o sală proprie de antrenamente la București, unde să îi învețe pe cei care se înscriu mai multe sporturi de contact.

Citeste si: Cătălin Moroșanu, un tată autoritar: "Soția mea este mai permisivă"

Cum decurg lucrurile între Cătălin Moroșanu și soția lui, după mutarea sportivului la București?

Cătălin Moroșanu a vorbit pentru prima oară despre cum se înțelege cu mama copilului său, de când s-a mutat singur în București. Luptătorul a mărturisit că distanța este destul de mare și dorul de familie îl macină în fiecare zi, însă a profitat de oportunitatea de a-și îndeplini visul, chiar dacă a trebuit să facă un sacrificiu suprem. Cu toate acestea, faimosul a mărturisit că își vizitează familia, care a rămas la Iași, de câte ori are ocazia, și petrece timp alături de fiica și soția lui.

Cătălin Moroșanu și Georgiana, soția lui[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Smiley a spus de ce nu se căsătorește cu Gina Pistol: „Sunt neatent…”- bzi.ro

Cât despre cum se înțelege cu partenera lui de viață acum, la puțin timp după ce au decis să locuiască separat, Cătălin Moroșanu a dezvăluit că Georgiana este foarte mândră de el și îl susține în tot ceea ce face, ca întotdeauna: "Eu cred că discuțiile că-mi las familia, până la urmă...sunt lucruri normale. Eu merg în fiecare weekend acasă, mai stau și câte o săptămână acasă. În 14 ani, mereu am fost tot plecat, eu sunt la București de atâția ani de zile, fac naveta Iași-București. Niciodată n-o să mi las familia. Soția mea chiar astăzi a plecat din București. Este mândră de mine și eu de ea, atâta timp cât reușim să ne susținem în proiectele noastre, cred că ăsta este secretul succesului. Familia este pe primul loc, nu o s-o las pentru alte lucruri. Dar dacă tot pot face ceva pentru cariera mea, de ce să nu ne susținem unul pe altul.", a povestit luptătorul, în cadrul unei emisuni tv.

Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Instagram]

Cătălin Moroșanu s-a mutat singur la București

În urmă cu ceva vreme, Cătălin Moroșanu anunța decizia lui de a pleca din Iași, acolo unde locuiește cu familia și a se muta singur la București, pentru a pune pe picioare un nou proiect, la care visa de ani de zile.

Citeste si: Cătălin Moroșanu se mută la București, fără familie. Ce l-a făcut pe luptător să ia această decizie?

Fostul concurent de la Survivor spunea, pe atunci, că este pregătit să-și deschidă o academie proprie, în cadrul căreia să predea tehnici ale mai multor sporturi de contact: "Îmi doresc să deschid o sală de kickboxing. Este o modă să-și denumească aceste săli de sport academie. Mă refer la mai multe ramuri sportive. În momentul în care îmi voi deschide 'Academia Cătălin Moroșanu' voi merge pe mai multe sporturi: kickboxing, cross-fit pentru gagici. Vreau să iau un antrenor de MMA, un antrenor de taekwondo. O să încerc să prind toate aceste ramuri sub această sală. Am găsit și un loc deja, la Romexpo. Soția mea rămâne la Iași, unde are o clinică dentară. Nu poate să se mute încă de acolo. Eu mă mut singur aici, ca să mă ocup de sală.", declara Moroșanu la acea vreme, la Teo Show.