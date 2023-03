Cum se înțelege Carmen de la Sălciua cu tatăl său, după ce vreme de 5 ani bărbatul a dispărut din viața ei? Artista dezvăluie ce s-a întâmplat după divorțul părinților: "Justiția s-a autosesizat"

In articol:

Carmen de la Sălciua are acum tot ce și-a dorit mult timp, un soț iubitor și o carieră înfloritoare, însă viața sa nu a fost întotdeauna roz. Perioada copilăriei a fost marcată de divorțul părinților săi, care au decis să meargă pe drumuri separate pe vremea când ea se afla în clasa a IX-a.

Durerea cea mare de atunci a fost că, ulterior divorțului, după ce atât ea, cât și sora sa au ales să rămână alături de mama lor, au pierdut definitiv legătura cu tatăl lor vreme de 5 ani. În tot acest timp, bărbatul, fără ca nimeni să știe, a fost închis după ce oamenii legii s-au autosesizat în urma neplații pensiei alimentare.

După perioada de absență totală a tatălui ei, Carmen de la Sălciua a aflat cu tristețe și cu surprindere că, după plecarea bărbatului la Timișoara, acesta a făcut închisoare. Relațiile dintre ei s-au restabilit odată ce s-a aflat realul motiv pentru care tatăl său nu a mai dat niciun semne de viață ani întregi.

„Nu am mai discutat cu el cinci ani de zile. S-a terminat divorțul, el a plecat la Timișoara. M-am întâlnit cu tatăl meu după vreo cinci ani, într-o pușcărie. El intrase în pușcărie pentru că justiția s-a autosesizat că nu plătise pensia alimentară. Eu când am aflat, atunci mi-au revenit sentimentele. El întotdeauna fusese tatăl meu, dar când am aflat treaba asta, oarecum s-au amplificat”, spunea Carmen de la Sălciua, într-un interivu.

Cum se înțelege în prezent Carmen de la Sălciua cu tatăl său?

În momentul de față, Carmen de la Săciua are o relație cu totul specială cu tatăl său.

Se vizitează reciproc ori de câte ori au ocazia, păstrând legătura cel mai des la telefon, atunci când timpul nu le permite să se întâlnească.

Mai mult decât atât, tatăl lui Carmen de la Sălciua are o relație bună în prezent chiar și cu fosta lui soție, artista menționând că, odată cu trecerea timpului, motivele care odată i-au separat au început să nu mai conteze.

„Nu am ținut legătura o perioadă, dar acum ținem legătura și cu tatăl nostru foarte des, vorbim la telefon și chiar ne vizităm, el locuiește în Timișoara, dar mai vine și el acasă, aici la Sălciua, ne vizităm când putem, când suntem noi la Timișoara mergem noi la el, când vine el aici ne vedem, vorbim des la telefon. Tata cu mama noastră au o relație bună acum, au trecut atâția ani de când s-a produs separarea lor, rănile sunt deja vindecate, așa cum e și normal. Până la urmă asta e, dacă doi oameni nu se mai înțeleg, asta nu înseamnă că trebuie să se urască”, a spus Carmen de la Sălciua despre relația cu tatăl ei , conform Spynews.