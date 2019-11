Una dintre scenele de tot rasul, din episodul pe care il veti putea urmari in aceasta seara, la Kanal D, il infatiseaza pe primarul Ghita Spagoveanu, balacindu-se in butoiul plin cu apa, chiar in curtea casei.

Doar ca “racorirea” este accentuata de organele Fiscului, care il vor salta pe sus, in urma unor informatii in posesia carora au intrat, in urma unor ponturi anonime.

Care este motivul halucinant care l-ar putea infunda pe primarul Ghita Spagoveanu veti putea afla urmari episodul din aceasta seara din serialul de comedie “Moldovenii”, difizat la ora 22:00, la Kanal D!