Cum se simte Andreea Bănică la trei luni de la operația la nas: „E inflamația foarte mare”

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală autohtonă. Cu o carieră longevivă, ea a reușit să doboare topuri muzicale și să aibă sute de mii, chiar milioane de fani, fiind de asemenea apreciată și în afara graniței.

Recent, frumoasa vedetă a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul nasului.

Inițial, fanii au crezut că este vorba despre o operație estetică, una de modelare a formei nasului, dar iată că artista a revenit cu noi dezvăluiri. Nu este vorba despre nicium moft, ci despre o necesitate. Se pare că Andreea Bănică avea probleme de respirație, iar operația de septoplastie pe care a făcut-o în urmă cu trei luni a fost singura ei opțiune. Totuși, nici în prezent blondina nu respiră mai bine. Iată ce spune la câteva luni de la procedură.

Andreea Bănică, dezvăluiri despre operația de septoplastie

Blondina se confrunta cu probleme destul de serioase de respirație și cu toate acestea, în pofida problemelor, Andreea Bănică a amânat timp de ani buni intervenția chirurgicală.

În cele din urmă a trebuit să ajungă acolo unde i-a fost cel mai frică, pe patul de spital. Operația de septoplastie a fost un succes, iar acum artista se recuperează destul de bine.

Au trecut trei luni de la intervenție, însă, va ma dura o perioadă destul de bună de timp până când va putea să respire așa cum și-a dorit.

Se pare că zona este încă destul de inflamată și ar mai putea dura încă un an de zile până când aceasta să simtă pe deplin efectele procedurii.

„Am avut operatie de septoplastie pentru a-mi rezolva problemele de respiratie pe care le aveam de mult timp. Ajunsesem să dorm cu patru perne, stateam aproape in sezut. E o operatie pe care o amânam de 5 ani. M-a sunat medicul și m-a intrebat daca pot sa ma operez pe 1 iunie. L-am sunat pe Lucian, i-am spus, apoi l-am sunat pe medic. Am trei luni de cand m-am operat, va mai dura opt luni- un an, atunci se aseaza, pentru ca e inflamatia foarte mare”, a explicat Andreea Bănică la rubrica „Test de vedetă” a emsiunii Teo show.