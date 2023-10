Cum se simte Cătălin Botezatu, la două luni de la ultima intervenție medicală!? Doctorii i-au montat al șaselea stent la inimă: „Mă bucur că am avut șansa”

In articol:

Cătălin Botezatu a vorbit cu sinceritate despre starea lui din aceste momente. Îndrăgitul creator de modă s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, însă a făcut față cu brio tuturor.

Cum se simte la două luni de la ultima intervenție medicală, după ce i s-a montat cel de al șaselea stent la inimă?

Cum se simte Cătălin Botezau, la două luni de la ultima intervenție medicală

Ultima perioadă a fost una dificilă pentru Cătălin Botezatu. Îndrăgitul designer a recunoscut public că problemele de sănătate au început să-i dea din nou bătăi de cap, iar într-un final a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor, care au hotărât să-l opereze de urgență și să-i monteze al șaselea stent la inimă. Acum, la două luni de la intervenția chirurgicală, creatorul de modă mărturisește că se simte bine și că se bucură pentru faptul că nu a ajuns să aibă parte de alte complicații.

„Starea mea de sănătate este una bună. Mă simt foarte bine după această intervenție, mi-au mai montat un stent la inimă și mă bucur că am avut șansa să nu ajung la complicații”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru click.ro.

Creatorul de modă are un program foarte încărcat

Chiar dacă mărturisește că starea lui de sănătate este bună, designerul recunoaște că are un program foarte încărcat în ceea ce privește activitatea profesională.

„Am un program infernal, lunile acestea de toamnă mă omoară. Acum sunt la Paris. Am plecat de aici pentru 15 ore și m-am întors în România, pentru că am avut o prezentare la Palatul Ghica.

Apoi, am venit noaptea pe avion și am luat-o de la capăt. Când plec de aici, am prezentări săptămânal: la Atena, Chișinău, apoi Festivalul de Modă de la Cluj și la Oradea. La mine ziua de muncă începe la 6-7 dimineața și se termină pe la 22.00.” , a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă menționată.

Având în vedere programul de muncă solicitant, Cătălin Botezatu recunoaște că ajunge uneori la epuizare din cauza lipsei de somn. Cu toate acestea, creatorul de modă are grijă de el și încearcă, pe cât posibil, să-si ia energia și din alte surse.

„Sunt puțin obosit, așa e! Am ajuns să sufăr de lipsă de somn. Pastile nu mai iau chiar așa de multe. Iau cu precădere vitamine și colagen. Acesta e secretul meu. Bag colagen la greu”, a mai precizat Cătălin Botezatu, în cadrul aceluiași interviu.

