”Mă sună încontinuu, zi și noapte” Cine este femeia celebră care îi este alături necondiționat lui Cătălin Botezatu, după ultima operație la inimă? Designerul a recunoscut de la ce nu se poate abține, chiar și în aceste momente

În urmă cu mai bine de o lună, Cătălin Botezatu avea să se opereze pentru a șasea oară, punându-și un alt stent la inimă și primind alte informații de la medic pentru a avea grijă de sănătatea sa.

Însă, deși a fost într-o stare critică, designerul nu-și poate schimba stilul de viață, astfel că zilele sale sunt la fel de pline și agitate, chiar și stresante.

Citește și: Articolul vestimentar care l-a lăsat mut chiar și pe Cătălin Botezatu! Designerului nu îi vine nici acum să creadă că a el a creat așa ceva: “Costa atunci 40.000 de dolari”| EXCLUSIV

El spune, însă, că doar își face meseria, că iubește ceea ce face și că nu se poate opri din a crea și a da moda. În rest, ține cont de indicațiile primite de la specialiști și nu face excese, ba chiar a renunțat la multe lucruri care îi aduceau plăcere, dar nu poate să nu se mai streseze, deși asta îi cauzează.

“Nu mă stresez, asta este bucuria vieții mele, să fac fashion, să fac afaceri, să fac oameni fericiți! Nu mă stresez! M-au văzut 20 de medici la Istanbul. Eu fumez trabuc, este vorba de savoarea trabucului în cavitatea bucală. În rest, nu beau de 4 ani de când m-am operat, am avut operația de cancer delicată. Alte excese…fac! Glumesc! Țin cont de asta, dar să îi spui unui om să nu se streseze este ca și cum i-ai spune să nu respire”, a spus Cătălin Botezatu, conform Ego.ro.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Moscova, din nou atacată!- stirileprotv.ro

Citește și: Cătălin Botezatu, mai sincer ca niciodată! Ce gafă a făcut vestitul designer atunci când a vrut să își rezerve o cameră la hotel: "Era și un loc foarte scump"| EXCLUSIV

Și cum a primit de multe ori o altă șansă la viață, fostul jurat de la ”Bravo, ai stil” spune că acum lui nu îi mai este frică de nimeni și nimic.

Doar Dumnezeu decide pentru el, ceea ce-l face conștient că va avea o viață lungă și fericită. Și nu va fi singur, căci niciodată nu a fost, pentru că are aproape cei mai buni oameni. Prietenii i-au devenit familie și în cele mai grele momente ale lui și-au făcut imediat prezența simțită.

Iar dintre toți, cea care mai că a ajuns să îl streseze cu telefoanele și grija pe care i-o poartă este nimeni alta decât Raluca Bădulescu.

Cine este femeia celebră care îi este alături necondiționat lui Cătălin Botezatu, după ultima operație la inimă [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente dificile pentru Alina Sorescu! Ce se întâmplă cu custodia fetițelor- radioimpuls.ro

Citește și: „Sunt foarte precaut” Care este starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu, după ce și-a pus al șaselea stent la inimă? Designerul a fost operat în urmă cu o săptămână

Cei doi au fost colegi de emisiune, dar sunt, în spatele camerelor de filmat, și cei mai buni prieteni. Astfel că vedeta nu ratează niciun moment în care să nu-i poarte de grijă designerului, să nu-i controleze nevoile și să nu îi fie alături pentru a-i alina durerea de orice fel ar fi ea.

“Nu îmi este frică de nimeni, decât de Dumnezeu. Știu întotdeauna că Dumnezeu e cu mine. Raluca a fost, toți au fost când am avut cele 5 operații. Acum am stat pe telefoane. La un moment dat i-am zis: “Gata, lasă-mă!”. Îmi dădea din 2 în 2 minute telefon: “Iubitul meu, regele meu, ce faci?”. Cum e Raluca! Raluca mă sună încontinuu, zi și noapte. Ea e stresată în general. Glumim. Raluca e un personaj extraordinar pe care toată lumea îl iubește! Am câțiva prieteni, Raluca, Cleo, Joshua, Monica, Ionuț, sunt câțiva din anturajul meu care sunt mai mult decât prieteni, sunt familie. Sunt oameni alături de care am îmbinat utilul cu plăcutul, cu care am afaceri în comun, sunt oameni pe care îi iubesc și aș face orice, la orice oră din zi și din noapte și m-aș duce oriunde!”, a mai spus celebrul designer.