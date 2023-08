„Sunt îndrăgostit” Cătălin Botezatu a renunțat la burlăcie?! Dezvăluirea făcută de designer, la nici două luni după operația la inimă: „Femeia de lângă mine”

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz. Celebrul designer se bucură tot timpul de aprecierea doamnelor și domnișoarelor, însă, până acum niciuna nu l-a făcut să se îndrăgostească iremediabil și să renunțe la statutul de bărbat singur. După, în ultima perioadă, Botezatu s-a axat pe sănătatea lui, dar și pe proiectele profesionale, designerul a dezvăluit că iubește din nou!

În urmă cu aproape două luni, Cătălin Botezatu a mers în Turcia, acolo unde a fost operat, din nou, la inimă, iar doctorii au decis să îi pună un alt stent. La puțin timp după intervenția chirurghicală, designerul a revenit la viața lui, reluându-și activitățile profesionale. Totuși, printre prezentările de modă și călătoriile de afaceri, se pare că celebrul burlac a reușit să își facă timp și pentru viața lui sentimentală, puțin, ce-i drept, căci a mărturisit că s-a îndrăgostit, dar că este mult prea ocupat pentru a se gândi la astfel de lucruri. Pe de altă parte, deși a declarat că iubește din nou, designerul a dezvăluit și ce calități caută la o femeie.

„Da, sunt îndrăgostit, dar nu am timp! La o femeie nu contează foarte mult ambalajul, pentru că e perisabil, dar să îi placă să călătorească și să aibă simțul umorului, așa o văd pe femeia de lângă mine!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Ciao.ro.

Cătălin Botezatu a dezvăluit că este îndrăgostit [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Botezatu, despre femeia care îi este mereu alături

Încă nu este clar dacă designerul a renunțat sau nu la burlăcie, însă, chiar dacă în iubire nu stă atât de bine, Cătălin Botezatu se poate declara, totuși, un bărbat norocos, căci are în jurul lui oameni de nădejde. Cea mai apropiată prietenă a designerului, care i-a fost alături necondiționat în ultimul timp, este chiar Raluca Bădulescu. Vedeta i-a fost aproape lui Cătălin Botezatu și l-a sprijinit în perioada dificilă din viața lui, după ce a fost operat, din nou, la inimă.

De asemenea, bărbatul a mărturisit că în viața lui există mai multe persoane care îi vor binele și chiar le-a enumerat, fiindu-le recunoscător acestora pentru faptul că îl susțin, atât în viața profesională, cât și în cea personală.

„Nu îmi este frică de nimeni, decât de Dumnezeu. Știu întotdeauna că Dumnezeu e cu mine. Raluca a fost, toți au fost când am avut cele 5 operații. Acum am stat pe telefoane. La un moment dat i-am zis: “Gata, lasă-mă!”. Îmi dădea din 2 în 2 minute telefon: “Iubitul meu, regele meu, ce faci?”. Cum e Raluca! Raluca mă sună încontinuu, zi și noapte. Ea e stresată în general. Glumim. Raluca e un personaj extraordinar pe care toată lumea îl iubește! Am câțiva prieteni, Raluca, Cleo, Joshua, Monica, Ionuț, sunt câțiva din anturajul meu care sunt mai mult decât prieteni, sunt familie. Sunt oameni alături de care am îmbinat utilul cu plăcutul, cu care am afaceri în comun, sunt oameni pe care îi iubesc și aș face orice, la orice oră din zi și din noapte și m-aș duce oriunde!”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit Ego.ro.