Cum se simte Cristina Cioran după ce a fost externată din spital! Fiica ei a rămas internată și este ținută sub observație: „Are două kilograme”

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram] 17:01, iul 21, 2021 Autor: Madalina Kovacs

În urmă cu câteva zile, Cristina Cioran, a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care își ruga comunitatea să înalțe rugăciuni pentru ca ea și bebelușul ei să fie bine, după ce a născut cu două luni înainte de termen.

Au fost clipe extrem de grele, însă, atât ea, cât și cea mică au fost puternice și au depășit toate obstacolele.

Acum, prezentatoarea a fost externată din spital, dar bebelușul ei va mai trebui să rămână o perioadă internat, căci încă nu s-a dezvoltat suficient. Astfel, copilul are parte de cea mai bună îngrijire, fiind sub atenta supraveghere a medicilor și asistentelor.

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran a fost externată, după ce a născut prematur. Cum se simte ea și fiica ei

Prezentatoarea și copilul ei au trecut peste perioada critică, după ce fiica ei s-a născut prematur în urmă cu câteva zile. Pentru că și-a revenit și se simte mai bine, Cristina Cioran a ales să se externeze din unitatea medicală, dar fiica ei va mai rămâne cel puțin două săptămâni l spital.

Bebelușul cântărește doar două kilograme și se află la incubator.

„Cristina s-a externat singură. Fetița o sa mai stea încă două săptamani în spital, ca să ajungă la greutatea care trebuie. Acum are în jur de două kilograme. Cristina este bine. Nu aș putea să zic că a trecut printr-o cumpănă a vieții. Pentru că nu este nici prima, nici ultima femeie care a născut sau care o să nască prematur. Fetița este bine acum, este la incubator”, a declara iubitul Cristinei Cioran, potrivit playtech.ro

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Cristina Cioran a născut prematur

Blondina spune că a făcut o toxiinfecție alimentară care i-a declanșat travaliul. Ea spune că și-a dat seama imediat că ceva nu este în regulă și a sunat imediat la salvare.

„ Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut.

Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen.

Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea.

Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur”, a declarat Cristina Cioran, în urmă cu câteva ore.