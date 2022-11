Cum se simte Dinu Maxer, după operația estetică de la nivelul feței. Deea a fost cea care l-a convins: „Este oarecum deranjantă”

In articol:

Dinu Maxer a ajuns la pragul vârstei de 49 de ani, este tată a doi copii, artist și soț și le face pe toate cu mare plăcere.

Aparițiile sale pe micul ecran ori în fața publicului sunt mereu impecabile, dar parcă nu satisfăcătoare în totalitate pentru Deea, cel mai mare admirator și critic al artistului.

Cum se simte Dinu Maxer, după operația estetică de la nivelul feței [Sursa foto: Facebook ]

Dinu Maxer va continua să își facă și alte intervenții estetice

Pentru că între ei există o diferență de vârstă de 16 ani, soția sa, cu ocazia aniversării, i-a făcut un cadou special și l-a trimis la medicul estetician.

Așa, cu sau fără voia sa, Dinu a suferit o intervenție de blefaroplastie, ceea ce înseamnă îndepărtarea pielii în exces din jurul ochilor.

Acum artistul este în perioada de recuperare și spune că, deși nu traversează zile tocmai ușoare, pentru că s-a și sărbătorit Halloween-ul, a făcut haz de necaz și a ieșit în club, căci bandajele de la ochi l-au ajutat să se costumeze mai rapid.

„Eu mă simt bine, durerile sunt mici, am jenă în a privi mult timp, este oarecum deranjantă și faptul că nu poți să ridici privirea decât ridicând capul dar după schimbarea pansamentelor totul a decurs mult mai bine. Asta se întâmpla vineri seara! Iar în ceea ce privește impactul vizual pentru pansamentele din jurul ochilor am dat-o pe glumă și am zis că a venit perfect acum deoarece este momentul Halloween și am zis că m-am machiat deja de Halloween”, a spus Dinu Maxer, conform Click.

De cealaltă parte, Deea Maxer se declară fericită că soțul îi urmează sfaturile pentru că nu-și dorește ca diferența de vârstă dintre ei să înceapă să fie vizibilă.

Motiv pentru care nu vrea să se oprească aici. După ce Dinu se va recupera în totalitatea după intervenția suferită acum, vedeta a pus deja la cale, împreună cu medicul estetician, un întreg plan de înfrumusețare pentru soțul ei.

Ea spune că următoarele vizite în cabinetul medicului estetician îl vor face pe soțul ei să arate chiar și cu zece ani mai tânăr.

”Își asumă experiența pentru că rezultatul va fi unul mult dorit și anume iluminarea zonei ochilor și întinerirea privirii. Și sunt sigură că operația în sine și următoarele injectări cu acid hialuronic și cu botox pe care le va avea, în zona frunții, la ridurile de pe frunte, în zona din jurul gurii, se numesc riduri nazolabiale, domnul doctor i-a creat un plan de tratament personalizat, aș aca suntem siguri că îl vom întineri ca și imagine estetico-facială, cu 10 ani!”, a povestit și Deea Maxer.