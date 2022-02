Unde s-a angajat Deea Maxer în pandemie. A făcut într-o lună și 3000 de euro! "Le încurajez pe femei să încerce"

In articol:

Deea Maxer este o mămică, dar și o afaceristă de succes! Vedeta are doi copii, pe Andreas (10 ani) și pe Maysa (2 ani). Soția lui Dinu Maxer și-a dorit să mai facă ceva pentru bugetul familiei, în afara de aparițiile televizate și lumea mondenă din care face și ea parte.

Așadar, vedeta și-a găsit ceva pe gustul ei și a intrat în lumea cosmeticelor. Deea Maxer a ajuns să lucreze într-un bussiness cu cosmetice și produse de înfrumusețare.

Deea Maxer, despre noul ei job

Mai precis Deea Maxer face marketing online pentru firma de beautt la care s-a angajat. Vedeta a avansat repede, semn că se descurcă de minune la job-ul pe care-l are acum.

” Ce fac eu aici? Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, multi level marketing, am început ca și consultant al companiei și, într-o lună de zile am atins un record pe țară. În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de multi level marketing pot ajuta femei care au rămas în această perioadă fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală.

M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țară, care activează în astfel de companii. Așadar mi-am format o echipa, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă nivele cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigam un venit suplimentar”, a spus Deea Maxer, pentru click.ro.

