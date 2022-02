Dinu și Deea Maxer, probleme serioase cu fiul lor. Ce face Andreas la școală: ”Ne-a șocat pe toți”

In articol:

Deea și Dinu Maxer formează un cuplu de aproape două decenii, perioadă în care au construit o căsnicie de nota zece. Iar cei doi copii pe care îi au le întregesc portretul de familie. Dacă mezina încă nu a ajuns la vârsta la care să le dea prea mari bătăi de cap, în ceea ce-l privește pe Andreas situația este diferită.

Băiatul celor doi artiști are 11 de ani și pare că le calcă pe urme părinților.

Citeste si: Deea și Dinu Maxer, anunțul făcut la 13 ani de la căsătorie: „Relația perfectă nu există”

Dinu Maxer alături de fiul său [Sursa foto: Instagram]

Dinu și Deea Maxer au probleme cu Andreas

Dobândind talentul artistic de la amândoi, având cu toții și un proiect muzical de familie, Andreas se vede deja o mică vedetă, motiv pentru care, recent, a făcut o gafă de proporții la școală.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Conform spuselor Deei Maxer, fiului ei îi place ca mereu să fie în centrul atenției, fapt pentru care, din când în când, mai face câte o boacănă la școală.

Cea mai recentă gafă pe care a bifat-o tânărul a fost la ora de engleză, atunci când i-a spus profesoarei că nu-și ia notițe pentru că el este vedetă și nu are nevoie de așa ceva.

Pentru că replica lui a ajuns și la urechile părinților, în consecință, Adreas a primit câteva mici pedepse, în speranța că așa va renunța la atitudinea rebelă, lucru care s-a și întâmplat.

Citeste si: Dinu Maxer, dezvăluiri cutremurătoare! Motivul pentru care nu și-a dorit o familie: „Fratele meu a fost călcat de tramvai...”

”Îi place să fie în centrul atenției”

”Știți cum sunt băieții la sport, vor să alerge, să-și consume energia și împreună cu gașca de băieți face boacăne, deranjează ora, e scos din oră. Îi place să fie în centrul atenției. Cu unii profesori are așa o prietenie puțin dusă la limita de respect și noi lucrăm la asta. Cântă în oră, atrage atenția colegilor. Chiar la ora doamnei de engleză i-a spus doamnei că el nu vrea să scrie de pe tablă în caiet pentru că el este vedetă și apare la televizor și ce îi trebuie lui engleză, ne-a șocat pe toți. I-am scos televizorul din cameră, am luat etapele pe rând, chestii care se transformă în pedepse, am restricționat telefonul, i le-am luat pe toate”, a povestit Deea Maxer, în cadrul unei emisiuni TV.

Drept dovadă că și-a cam învățat lecția, în aceeași intervenție televizată, Andreas a recunoscut că uneori se lasă purtat de val, dar asta nu se întâmplă atunci când la catedră este profesoara sa preferată.

”Am făcut o prostie și a trebuit să stau acasă (n.r. nu a participat la o emisiune TV), ca și pedeapsă. De obicei mă ia pe mine valul uneori, cum s-ar zice, la alți profesori. La domna noastră învățătoare sunt înger, cu celelalte sunt...”, a spus la rândul său și Andreas.

Distribuie pe: