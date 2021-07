Cum se simte fiica Cristinei Cioran? Vedeta de televiziune a făcut noi declarații despre starea de sănătate a Emei: "Este fetiță noastră puternică"

In articol:

Cristina Cioran a adus pe lume o fetiță, însă vedeta de televiziune a născut înainte de termen din cauza unei toxiinfecții alimentare. La momentul actual, micuța este internată în spital și este din ce în ce mai bine. Prezentatorea a făcut noi declarații despre starea de sănătate a Emei.

Cum se simte fiica Cristinei Cioran?

Pentru că a adus-o pe lume la șapte luni, micuța Ema trebuie să mai stea în spital până ajunge la greutate ideală. Cristina Cioran și iubitul ei abia așteaptă să își țină fetița în brațe și să fie acasă, în liniște.

Însă, până la momentul respectiv, se pare că vedeta mai are puțin de așteptat. Este în perioada în care respira singurică și se pare că urmează să mănânce de la biberon.

"Sunt mai bine, deși pare ca s a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când ma aude, zâmbește! M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetiță noastră puternică! Respira singura, urmează partea cu mâncarea la biberon și speram ca totul sa evolueze bine.", a mărturisit în direct Cristina Cioran.

Jurnalista a născut prematur din cauza unei toxiinfecții alimentare, care i-a declanșat travaliul. Au urmat momente cumplite pentru vedetă și chiar le-a spus oamenilor apropiați să se roage pentru fetița ei. Însă, totul este din ce în ce mai bine.

"Am avut o intercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut ca nu o sa supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!", a declarat aceasta.