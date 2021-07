Noi detalii despre starea de sănătate a Emei, fiica Cristinei Cioran: „Deocamdată încă este...”

Cristina Cioran și iubitul ei [Sursa foto: Instagram] 22:10, iul 25, 2021 Autor: Clara Ionescu

Cristina Cioran a împlinit astăzi, 25 august, vârsta de 44 de ani. Vedeta a transmis fanilor o fotografie alături de iubitul ei, în această zi specială. În descrierea fotografiei, blondina le-a mulțumit urmăritorilor ei pentru toate urările și le-a transmis noile detalii despre starea de sănătate a fiicei ei.

Ema s-a născut prematur pe data de 17 iulie, iar de atunci, gândurile vedetei sunt tot timpul la cea mică. Cristina Cioran a mărturisit că atât ea, cât și iubitul ei, sunt foarte optimiști cu privire la sănătatea Emei. Ea se află în continuare la incubator.

„44, happy mom, happy wife! Va mulțumesc din suflet pentru mesaje, gânduri și încurajări! A fost o zi de naștere și renaștere! Am încercat să răspund tuturor și sper să nu va supărați pe mine dacă nu am reușit să răspund tuturor.

Suntem optimiști și convinși că Ema va fi bine! Deocamdată încă este la incubator; va mai stă acolo până crește suficient că să poată fi luată acasă! M-au ajutat și mă ajută mult mesajele și încurajările voastre! Va mulțumesc mult pentru urări și abia aștept să va dau vești!”, a scris Cristina Cioran, pe rețeaua de socializare.

Cristina Cioran a împlinit vârsta de 44 de ani [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran, primul mesaj după ce a ajuns acasă

Cristina Cioran a trecut prin clipe foarte dificile, după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, cu două luni mai devreme de termen. Actrița a transmis primul mesaj pe pagina ei de Instagram, după ce a fost externată și a lăsat-o pe Ema în spital, în grija specialiștilor.

„As vrea sa impartasesc cu voi cateva ganduri despre tot ce s a intamplat in perioada asta.

In primul rand vreau sa va multumesc pentru sutele de mesaje primite, mesaje de incurajare pentru noi, mesaje cu povesti similare. Nu mi am imaginat ca suntem atat de multi si multe, cele care trecem prin astfel de momente si vreau sa va spun ca ma ajuta enorm sa merg mai departe si sa prind curaj. Ema e puternica, are o strangere de mana ca tati, zambet ca mami, curaj si ambitie. Au fost si sunt momente foarte emotionante pentru mine si as vrea sa ma scuzati ca nu am reusit sa raspund la telefon si nici tuturor mesajelor”, a scris Cristina Cioran.