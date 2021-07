Cristina Cioran, ținta criticilor pe internet după ce a plecat la mare, deși fiica ei este în continuare la spital

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram] 10:39, iul 28, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Cristina Cioran a trecut prin cele mai grele momente din viața ei. Fericirea că va avea un copil a fost umbrită de o naștere prematură. Ema, fiica ei, a venit pe lume cu mult înainte de termen, iar medicii au dus-o imediat la incuator, unde va trebui să mai petreacă câteva zile, până când se va dezvolta mai mult.

Cristina Cioran a ținut frecvent legătura cu fanii și i-a pus în temă în ceea ce privește starea de sănătate a ei și evoluția micuței sale.

Recent, aceasta a stârnit controverse pe rețelele de socializare după ce a ales să se relaxeze câteva zile la malul mării și să se bucure de razele soarelui și de nisipul fin. Gestul ei a fost aspru criticat pe internet, în contextul în care fiica ei se află în continuare la spital. Iată ce i-au reproșat internauții.

Cristina Cioran, aspru criticată pe rețelele de socializare

Blondina a fost externată în urmă cu câteva zile din maternitatea unde a născut-o prematur pe Ema. Atât ea, cât și cea mică se află în afara oricărui pericol, dar medicii au decis ca fiica ei să mai rămână o perioadă în incubator. Vedeta i-a șocat pe internauți cu gestul făcut în urmă cu doar o zi.

Blondina și partenerul ei de viață au dezvăluit că sunt la mare, iar fanii au taxat dur acest lucru.

Cristina Cioran a postat în urmă cu câteva ore o imagne cu mama ei pe care a vizitat-o recent, alături de o descriere emoționantă: „Azi o prezint pe mama! Ea este Cornelia, mama mea, care este alaturi de mine si de sora mea @marlenaene si la bine si la greu! Este bunica fericita a Emei si a lui Anthony si a lui Noel. Thank you, mom! ❤️❤️❤️❤️❤️ te iubim!”. Totuși, în secțiunea de comentarii de la această imagine, fanii au avut comentarii negative.

Cum a răspuns Cristina Cioran criticilor

Nu puțini au fost cei care i-au reproșat blondinei că a plecat în vacanță,să se distreze, iar fiica ei este în contnuare în spital, într-un incubator.

Citeste si: Noi detalii despre starea de sănătate a Emei, fiica Cristinei Cioran: „Deocamdată încă este...”

„E foarte frumos ca îți celebrezi mama, dar mie ca și mama mi se pare foarte ciudat ca tu sa fii la mare și fetita ta in incubator. Eu personal as face 13-14 in fata spitalului” , i-a scris o internaută.

La scurt timp a venit și replica Cristinei Cioran: „ Mie nu mi vine sa cred ca nu pot intra acolo sau sa stau in spital. Astea sunt regulile… ce sa fac????? Si daca fac 12-14 in fata spitalului crezi ca se intampla ceva? Daca nu poti intra, nu poti intra. Nu pot da multe detalii, dar asta este situatia acum! Poate ca intr-o sapt ma pot interna. Nu stiu ce se va intampla. Eu am venit pana la mama mea … de ce? Tu de ce te duci la mama ta cand te duci? Am invatat sa nu judec… nu stiu, tu?!”, a fost răspunsul blondinei.