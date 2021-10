Cum și-a început Anamaria Prodan cariera de succes? Impresara are la bază studii absolvite în România: "Am zis că nu lucrez pentru nimeni. Tatăl meu mi-a zis de mică: «Dacă ești deșteaptă, alții trebuie să te urmeze!»"

In articol:

Toată lumea cunoaște succesul Anamariei Prodan, însă puțini știu, de fapt, cum a ajuns celebra impresară să strângă o avere impresionantă din afaceri. Cu toate că bazele carierei și le-a pus în America, soția lui Reghecampf a terminat studiile în România și a urmat mai multe ramuri până și-a dat seama ce o pasionează cu adevărat.

Anamaria Prodan a studiat Filologia și Dreptul

Sexy-impresara a absolvit Liceul de Filologie-Istorie "Zoia Kosmodemianskaia" din București, însă mai departe Anamaria Prodan a ales să se înscrie la Facultatea de Drept și Relații Internaționale. Mai mult, soția lui Reghe a avut și câteva înclinații artistice, asemenea mamei ei, pentru că a studiat pianul timp de 15 ani, înainte să devină agent FIFA.

Cât despre locul unde și-a pus bazele carierei, fiica Ionelei Prodan a recunoscut că în America a învățat cu adevărat secretul unei afaceri de succes și a fost puternic susținută de tatăl ei, care a încurajat-o mereu să fie independentă: "Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceaușescu. Eram și la 17-18 ani. Când a venit Revoluția, eu deja plecasem dinainte. Începuturile mele au fost în America. Acolo am învățat business, dar singură, eu am început singură.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură tv]

Am zis că nu lucrez pentru nimeni. Tatăl meu mi-a zis de mică: «Dacă ești deșteaptă, alții trebuie să te urmeze!». Am început cu un business amuzant. Am cumpărat mașinuțe din alea de băgai 20 de cenți și cădeau bomboane. Luam o pungă de bomboane, gândește-te câte bomboane sunt într-o pungă. Dădeam pe ea cam 2 dolari. Pentru 25 de cenți, picau 5 bombonele. Dacă nu am dezinfectat la aparatele alea… că nici nu voiam să angajez pe nimeni." , a declarat Anamaria Prodan, potrivit Spynews.ro.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Când a început munca Anamariei Prodan să dea roade?

Anamaria Prodan a recunoscut că a muncit foarte mult pentru tot ceea ce a obținut în viață, însă pe parcursul dezvoltării ei profesionale nu a avut parte doar de reușite.

Soția lui Reghe a mărturisit că abia la 23 de ani a început să culeagă roadele efortului depus, chiar dacă până atunci a trecut prin multe eșecuri: "Eu am încercat foarte multe afaceri. Pe vremea aia mi se părea că pot să merg cu avionul pe stradă. Și mi se părea că tot ce fac eu este bine. Până m-am lovit de câteva ori, am avut cucuie în frunte. Prima afacere profitabilă am avut-o la 23 de ani. Atunci am început să câștig bani. Dar munceam ca dracii ăia mari.", a mai spus impresara, potrivit sursei amintite.