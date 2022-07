Cum și-a început cariera, de fapt, Diana Dumitrescu. O meserie mult râvnită a propulsat-o spre viața de actriță: ”Am ajuns acolo întâmplător”

In articol:

Diana Dumitrescu este un nume sonor din lumea actoriei de la noi. De-a lungul carierei sale, vedeta a apărut în numeroase producții românești, rolurile sale fiind foarte diferite, dar și foarte importante.

Astfel, aparițiile sale din telenovelele românești au dus-o pe culmile succesului și au făcut-o să fie acum una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi.

Diana Dumitrescu, de la model la actriță

Însă, nu multă lume știe cum și ce a făcut vedeta pentru a ajunge să aibă roluri în cele mai de succes filme românești.

Acum, ajunsă la 38 de ani, căsătorită fiind pentru a doua oară, devenind și mamă de băiat, Diana Dumitrescu, privind în urmă, la capitolul profesie, spune că nu are niciun regret.

Tot ce a făcut a adus-o în punctul în care se află astăzi, învățând o mulțime de lucruri, dar cunoscând și oameni importanți, care i-au deschis noi orizonturi.

Acum vedeta poate fi văzută în serialul ”Strada Speranței”, difuzat la Kanal D, dar pe vremea când avea doar 20 de ani altul părea a fi drumul blondinei.

Din pură întâmplare, chemată ulterior de curiozitate și dorință de distracție, Diana Dumitrescu a ajuns pe pășească în lumea modei.

Așa se face că la 20 de ani, Diana Dumitrescu se afla printre participantele la ”Miss World”.

Acolo, în postura de model, a întâmpinat și mici obstacole, dar a și fost remarcată de cine trebuie, totul ca mai apoi viața sa să se schimbe radical.

“Pentru mine Miss World România a fost o distracție. Am ajuns acolo întâmplător, m-am dus după o prietenă care a participat la preselecție și m-a invitat să mă înscriu și eu . Mi-a plăcut mult și m-am bucurat de perioada de pauză pe care am avut-o între pregătire și concurs propriu-zis și m-am îngrășat. Au vrut să mă descalifice. Am reușit să revin la formă ok pentru concurs, am participat și am luat premiul de Popularitate”, a spus Diana Dumitrescu, notează Fanatik.

Privind în urmă, pentru că s-a dezis de cariera de model în favoarea celei de actriță, Diana Dumitrescu spune că nu s-a ales cu mari bucurii sau dezamăgiri, ci doar cu un nou drum în viață.

Și asta pentru că, după participarea la concursul ”Miss World România”, Diana Dumitrescu a fost chemată la prima sa probă pentru un rol într-un film românesc.

Astfel, la scurt timp, vedeta a obținut rolul “Gretei” din telenovela ”Păcătale Evei”, fiind de mai bine de 17 ani una dintre bucuriile românilor iubitori ai filmelor românești.

”Nu am avut nici bucurii, nici dezamăgiri, pur și simplu a fost o experiență de care m-am bucurat, eram foarte tânăra. Am învățat foarte multe lucruri și mi-am făcut multe cunoștințe. Așa l-am cunoscut pe Adrian Batista, care ulterior m-a chemat la un casting pentru o telenovelă. Cursul vieții mele s-a schimbat din acel punct”, a mai spus actrița.