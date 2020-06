In articol:

Șoc în lumea showbiz-ului românesc! Luni, iubitorii de cancan-uri au rămas înmărmuriți în momentul în care au aflat știrea că Brigitte Pastramă se află la poliție, la audieri, după ce, cu o noapte înainte, ea ar fi fost agresată, umilită și i s-ar fi luat mașina de către fiul ei, Robert Sfăt! Mai mult, tânărul ar fi fost acuzat că ar fi consumat și anumite substanțe interzise!!!

Totul a fost o surpriză, în condițiile în care Brigitte Pastramă nu a dat niciodată de înțeles că ar avea probleme cu băiatul ei cel mare. Se pare, însă, că vedeta și tânărul de 19 ani nu se înțelegeau atât de bine pe cât credea toată lumea. Drept dovadă au ieșit la iveală tot felul de lucruri, inclusiv acela că incidentul de acum două zile, nu ar fi fost unul singular.

Ce a spus fiul lui Brigitte Pastramă despre scandalul de la poliție

„Recunosc că am furat și eu o sticlă de vin de la ea, că suntem oameni și vrem să ne mai delectăm și noi. Am dat muzica cu două volume mai sus și a venit peste mine”, a declarat fiul vedetei pentru un post de televiziune, marșând pe ideea că mama lui exagerează. În plus, Robert Sfăt a susținut că nu îi place să facă „ilegalități”, iar o parte din vină o aduce asupra lui Brigitte Pastramă, care are o părere eronată despre el.

„Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București, i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii. Când eram mic mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu aș ridica mâna la ea niciodată”, a mai spus Robert Sfăt, după scandalul cu Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri cumplite despre fiul ei! Totul s-a întâmplat chiar cu patru zile înainte de Crăciun”

Pe de altă parte, au fost poate momente în copilărie care l-au marcat pe fiul vedetei sau poate nu. Un episod ar fi acela al morții tatălui său, Ovidiu Sfăt. Este adevărat, Robert era foarte mic, dar totuși și-a văzut părintele cum s-a stins. De altfel, în urmă cu ceva vreme, Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri cumplite despre fiul ei și a vorbit pe marginea tragediei din viața ei. Într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”,ea a povestit despre primul ei soț, cel care a murit înainte ca ea să împlinească 26 de ani. ”Eu mi-am găsit soțul mort în pat la nouă dimineața, apropo de prima căsnicie. Aveam 25 de ani și 10 luni, eram cu fiul meu Robert, el avea doi ani. Fiul meu și-a văzut tatăl mort în pat. E cumplit! Totul s-a întâmplat chiar cu patru zile înainte de Crăciun. În urmă cu o seară, cumpărasem globuri și tot ce ne trebuia! Venisem la el în cameră împreună cu Roby, să îi spun că mergem să luăm bradul...L-am găsit inert, era cu ochii deschiși, se uita la tavan...de fapt, era mort! A făcut infarct. De atunci, am fost și mamă și tată...”, a povestit Brigitte Pastramă despre Octavian Sfăt.