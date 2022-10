In articol:

Cuza Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie. Iată tot ce nu știai despre componentul trupei Noaptea Târziu!

Cine este Cuza de la Noaptea Târziu

Cuza, pe numele său din buletin Iulian Adrian Cuza, are 31 de ani, s-a născut pe 19 septembrie 1991 și este zodia Fecioară. Acesta este originar din Târgu Jiu, Gorj, iar în prezent este unul dintre cei mai urmăriți și apreciați influenceri și artiști de la noi din țară.

Cuza face parte din proiectul Noaptea Târziu, înființat în anul 2014, în timpul studenției, alături de Emi și Cuza. Povestea a început la o cafea, când cei trei se gândeau cum să facă bani în mediul online. Acesta este cunoscut și pentru participarea la diverse show-uri TV, precum și din pricina relației avute cu asistenta TV Ramona Olaru.

Cuza Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie [Sursa foto: instagram.com/cuza.nt]

Cuza de la Noaptea Târziu: studii, carieră

Cuza este originar din Târgu Jiu și a urmat cursurile de la specializarea Kinetoterapie, din cadrul Facultății de Medicină din Timișoara. Acesta s-a înscris și la Facultatea de Drept din orașul natal, dar ulterior și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește. Artistul a dat admiterea și la SRI, dar a picat, întrucât a obținut un punctaj cu 30 de sutimi mai puțin decât punctajul minim de trecere.

Astfel, în perioada studenției, pe când se aflau la o cafea, Cuza, Emi și Cucu încercau să își dea seama cum pot obține bani din mediul online. Întrucât toți aveau și continuă să aibă un simț al umorului bine dezvoltat, aceștia au decis că creeze parodii muzicale după melodii celebre. Primul succes a fost reprezentat chiar de prima parodie lansată, „Sunt un cocalar”, cover după melodia celebră a lui J Balvin, „Tranquila”.

„Cuza a venit cu propunerea să vorbim despre cocalari, cu toate că ştiam că a fost un subiect foarte dezbătut şi parodiat în România. A spus în glumă: ‘Lasă frate, că găsim noi să zicem ceva ce nu au mai zis și alții.’ Așa că în maximum o oră după ce am stabilit subiectul, Cuza s-a apucat să facă versurile și Cucu să caute clipuri virale/amuzante cu sau despre cocalari, că să le folosim pe prima parte (partea de vlogging). Versurile au fost făcute într-o jumătate de oră, apoi am mers și am tras piesa în studio.”, au povestit băieții de la Noaptea Târziu, citează kfetele.ro.

Cuza de la Noaptea Târziu: familie

Cuza este o persoană foarte discretă atunci când vine vorba de familia lui. Însă, deși nu vorbește prea multe lucruri public despre părinții și sora lui, Adrian Popescu nu ezită să îi amintească în diverse contexte. „Ai mei parcă au fost luați prin surprindere când a trebuit să îmi pună numele, pentru că le port amândurora prenumele, Iulian-Adrian, mama fiind Iuliana. Al cui este al doilea vă prindeți voi.”, a declarat Cuza întrebat fiind despre proveniența numelui său.

Totodată, componentul trupei Noaptea Târziu a elucidat și misterul apelativului „Cuza”: „Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă.”, au fost cuvintele sale, citează viva.ro.

Adrian Popescu este cunoscut și pentru relația avută cu asistenta TV Ramona Olaru. Cei doi s-au iubit pătimaș, însă la un moment dat lucrurile nu au mai mers din pricina perspectivelor de viață diferite.

Surse: kfetele.ro, viva.ro