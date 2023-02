Dan Alexa a pus punctul pe „i”! Ce spune tehnicianul despre o reîntoarcere la Dinamo, dar și o posibilă colaborare cu Gigi Becali la FCSB: „Nu m-aș întoarce la Dinamo sub nicio formă!”

In articol:

Dan Alexa, actualul antrenor al grupării FC Brașov din Liga 2, a fost invitat recent într-un podcast, în cadrul căruia a vorbit despre posibilitatea de a lucra pe viitor la Dinamo sau FCSB.

Dan Alexa, despre o reîntoarcere la Dinamo: „Nu m-aș întoarce la Dinamo sub nicio formă!”

Vezi declarația dată de tehnician!

Dan Alexa, actualul antrenor al grupării FC Brașov din Liga 2, a vorbit recent într-un podcast despre o posibilă reîntoarcere la Dinamo, clubul unde a evoluat ca jucător în perioadele 2002- 2004 și 2006. Astfel, fostul mijlocaș a spus fără să o ia pe ocolișuri că nu dorește să mai audă de gruparea din Ștefan cel Mare. Motivul ar fi tratamentul grosolan primit din partea suporterilor de-a lungul anilor.

„La Dinamo nu-mi doresc să revin. După plecarea mea de la ei la Timișoara s-a produs o ruptură. De atunci și până acum am jucat și am antrenat de minimum 12 ori și am fost primit cu multă ostilitate. Problema a fost că au început să mă înjure de familie și de copii. Nu m-aș întoarce la Dinamo sub nicio formă, chiar dacă am avut rezultate acolo.

Tot ce s-a întâmplat însă m-a scârbit așa. Chiar le-am spus acum câțiva ani, la nervi, că până nu mă întorc eu ca antrenor la ei nu vor mai câștiga niciun trofeu. N-o să mă întorc niciodată! Indiferent de situație, nimeni nu merită să fie înjurat de familie ani la rând.” , a declarat Dan Alexa în podcastul Victory Extra Time.

Dan Alexa [Sursa foto: Captură YouTube]

Tehnicianul vrea să stea departe și de echipa lui Gigi Becali, FCSB

După ce a precizat că dorește să stea cât mai departe de Dinamo, Dan Alexa a fost întrebat și ce părere are despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali, la FCSB. „Chirurgul” nu s-a ascuns după deget nici de această dată, declarând că nu își dorește să antreneze pe viitor FCSB-ul, pe motiv că la gruparea lui Becali este greu de antrenat.

„La FCSB e greu de antrenat. E mirajul ăsta, că e Steaua. Îl ai și pe Gigi Becali în spate, e foarte greu. A avut Edi Iordănescu clauză de jumătate de milion, a câștigat 7-8 meciuri și l-a dat afară. (n.r. dacă ar fi dispus să meargă la FCSB) Nu cred, nu cred. Mă cunosc. Lucrurile merg bine până la un punct, dar după nu mai ești fericit.”, a adăugat Dan Alexa în podcastul menționat.

Dan Alexa a antrenat de-a lungul timpului următoarele echipe: ACS Poli Timișoara, Rapid, ASA Tg. Mureș, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași, Astra Giurgiu, CSM Reșița și FC Brașov, clubul la care este în prezent tehnician.

Sursa: youtube.com