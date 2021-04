Dan Diaconescu își lansează propria cryptomonedă: CryptoDan! Fostul șef OTV anunță și prima ”operă cinematografică” despre pandemie!

In articol:

Deși are interdicție de a vorbi public timp de 10 ani și jumătate, Dan Diaconescu a găsit modalitatea prin care se poate exprima în fața admiratorilor lui. El va lansa propria producție cinematografică intitulată ”Pandemia”, care reprezintă o operă unică de forma unui NFT (Non Fungible Token), adică o unitate de ate unică dintr-un registru contabil informatic numit blockchain.

Dan Diaconescu a lansat DD Home Cinema

Producția va putea fi achiziționată în format streaming, DVD sau stick.

Odată cu filmul, Dan Diaconescu își lansează și propria cryptomonedă care va fi numită CryptoDan. Toți cei care vor achiziționa producția, vor primi și o cantitate de CryptoDani. Anunțul a fost făcut chiar de Dan Diaconescu, care apare într-o filmare pe Yooutube povestind despre noul lui proiect.

Dan Diaconescu a realizat o producție cinematografică

”Sunt Dan Diaconescu, singurul cetățean european care are intredicție de a vorbi în public. Totuși, sunt Dan Diaconescu, primul cetățean român care am lansat de curând primul NFT, e adevărat, în străinătate, pe platforma OpenSea, o platformă destinată în special publicului american. Am reușit împreună cu dumneavoastră această minimă performanță însă astăzi mărim universul DD cu o nouă tehnologie. Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia Blockchain care va aduce în casele dumneavoastră prin streaming prin stick sau prin DVD o operă de artă cinematografică. Un activ digital unic care este al dumneavoastră și numai al dumneavoastră.

Pentru că la baza acestei pelicule va sta un blockhain, o criptomonedă va sta, desigur, la baza achiziționării acestor trei produse, în varianta streaming, stick sau DVD. Așa cum v-am anunțat, cryptomoneda pe care noi împreună cu dumneavoastră o vom folosi se va numi CryptoDan.

La achiziționarea filmului primești și CryptoDani

Veți avea o mare surpriză pe lângă filmul cinematografic în sine. Fiecare dintre dumneavoastră, pentru o perioadă limitată de timp în care ne vom verifica prieteniile, vom vedea care sunt oamenii loiali, care sunt oamenii mai puțini loiali... Ei bine, toți cei care veți primi în casele dumneavoastră un stick, un DVD sau streamingul video, veți primi și o cantitate de CryptoDani. La momentul respectiv vă voi povesti sau chiar dumneavoastră îmi veți relata ce veți face cu acești CryptoDani. Eu vă invit de pe acum să nu-i ratați fiindcă nici nu știți ce pierdeți”, a spus Dan Diaconescu.