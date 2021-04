Dan Gîrtofan, pilot de raliu, internat în spital cu COVID-19 la doar trei săptămâni după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca

In articol:

Dan Gîrtofan, un cunoscut pilot de raliu, a fost imunizat împotriva COVID-19 cu prima doză din serul AstraZeneca pe data de 15 martie. Din nefericire, bărbatul a ajuns pe patul de spital, infectat cu coronavirus, la nici trei săptămâni după vaccinare. Dan primește oxigen cu ajutorul unei măști.

Vestea cea tristă a fost dată chiar de el, într-o postare făcută pe Facebook. Pilotul de raliu a asigurat pe toată lumea că se simte bine, mulțumindu-le pentru cuvintele frumoase și toate gândurile bune și încurajările pe care le-a primit.

” Multi dintre voi stiu ca nu m-am temut niciodata de nimic. Nici chiar atunci, cand viata, in cele mai surprinzatoare si teribile momente m-a lasat pentru o clipa fara aer. Mereu am gasit rezerve sa-mi imping timpul tot mai in fata, sa mi-l fac aliat si impreuna cu el sa imi fac planuri pe termen lung. Planuri imi fac si astazi, chiar daca de pe un pat al Spitalului de Boli Infectioase unde, de la finalul saptamanii trecute, ma tine captiv virusul care parca se incapataneaza sa opreasca miscarea de rotatie a Pamantului.

Va multumesc tuturor pentru gandurile bune si pentru sinceritatea cu care v-ati manifestat ingrijorarea. Le multumesc cadrelor medicale care imi sunt in aceste zile, cea mai devotata si profesionista “echipa de asistenta tehnica”. Va asigur ca astazi ma simt bine, dar nu atat de bine precum ma voi simti maine! Sa ne vedem sanatosi!”, a scris Dan Girtofan, marți, pe pagina sa de Facebook.

Coronavirus România, 6 aprilie

Până astăzi, 6 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 983.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 880.429 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.231 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.368 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.